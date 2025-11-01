‘Historias mal contadadas’, el nuevo álbum que lanza el grupo Marca MP

Con una trayectoria que los ha posicionado como referentes de la música mexicana contemporánea, Marca MP presenta su nuevo álbum Historias mal contadas, un proyecto de 11 canciones que refleja su evolución musical y visual hacia una etapa más sobria e introspectiva sin perder su esencia.
El lanzamiento marca un punto de inflexión en la carrera del grupo, integrado por Pedro Vargas “Chato” (voz líder y guitarra), Omar Valdivia (guitarra), Ernesto Franco (tuba) e Ismael Villano (tololoche).
Su nueva propuesta se distingue por un enfoque más cuidado en sonido, composición y estética, como se ha podido apreciar en sus dos videos más recientes, donde muestran una imagen más madura sin perder la esencia que los ha convertido en uno de los actos más sólidos del género.
El álbum incluye algunos de sus más recientes éxitos, como Desde que la vi con Emmanuel Cortés y Sin mí, temas que exploran diferentes emociones y experiencias con la sinceridad que caracteriza a Marca MP.
El focus track, Guasón, muestra un lado más rudo y desafiante del grupo. Con una letra que gira en torno al poder, la atracción y la celebración sin filtros.
Marca MP combina su estilo distintivo con una actitud que refleja la seguridad y el carisma de quien domina la escena que también forma parte del ADN del grupo.
El video de Guasón complementa la propuesta visual de esta nueva etapa. En él, se ve a la agrupación en un ambiente sobrio y urbano, transitando por el metro de la ciudad, donde cada integrante aparece en acción mientras Chato mantiene una expresión seria e introspectiva.
La propuesta visual refuerza el tono maduro y la estética cuidada del álbum, reflejando el equilibrio entre la fuerza y la reflexión que define a Marca MP en esta nueva etapa.
Con historias mal contadas, Marca MP reafirma su posición como una de las agrupaciones consistentes de la última década, llevando la bandera del regional mexicano a nuevas generaciones y escenarios internacionales, mientras continúa evolucionando sin perder su autenticidad.
Otros temas que conforman el disco son Mato, Cochinero, 7, Ando Recio, En Mazatlán y Me Alejo.