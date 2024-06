Con medio siglo de carrera como actor, Cobbs participó en películas como The Bodyguard , en la que actuó junto a Whitney Houston y Kevin Costner y Night at the Museum, junto a Ben Stiller, detalla vanguardia.com

También apareció en series como The Sopranos, The West Wing, Good Times, Sesame Street y My Wife and Kids. En 2020 ganó un premio Daytime Emmy por su aparición en la serie infantil canadiense Dino Dana.

Cobbs, cuyo rostro se hizo familiar para el público en numerosas producciones, está considerado como uno de los actores afroamericanos más destacados de su generación.