Hombres G inicia cuatro fechas agotadas en el Auditorio Nacional

Con cuatro fechas con localidades agotadas en el Auditorio Nacional, Hombres G inicia su serie de conciertos en México como parte de su gira “Los mejores años de nuestra vida”, con la que se reencontrará con sus seguidores los días 13, 14, 16 y 18 de octubre.

La agrupación española compartió su entusiasmo por regresar al país, al que considera una segunda casa, y agradeció el respaldo de sus seguidores ante la respuesta del público para estas presentaciones.

“Esta noche arranca nuestra gira ‘Los mejores años de nuestra vida’ en nuestra segunda casa, México, lindo y querido. Cuatro noches en el Auditorio Nacional y todas con las entradas agotadas. No hay forma de agradeceros tanto cariño”, publicó el grupo en sus redes sociales.

El mensaje estuvo acompañado de una invitación a sus seguidores para encontrarse en el primero de los cuatro conciertos, en los que la banda continuará celebrando su trayectoria musical y el vínculo que mantiene con el público mexicano.

Durante los conciertos, Hombres G podrá reencontrarse con sus seguidores a través de algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria, como “Devuélveme a mi chica”, “Venezia”, “Marta tiene un marcapasos”, “Te quiero”, “Temblando” y “Lo noto”, canciones que se han mantenido entre las favoritas de varias generaciones y que forman parte de la historia musical de la banda española.

Con este arranque en la capital del país, Hombres G reafirma la convocatoria que conserva entre sus seguidores, quienes agotaron las entradas para las cuatro presentaciones programadas en uno de los principales recintos de espectáculos de la Ciudad de México.