$!Honran a Ximena Sariñana, con el premio ‘Hispanic Heritage Award in Music’

La Hispanic Heritage Foundation (HHF) honró a la galardonada cantautora, activista y actriz Ximena Sariñana con el premio Hispanic Heritage Award in Music durante la 39 edición anual de los Hispanic Heritage Awards. La ceremonia se llevó a cabo en el Orchestra Hall de Minneapolis y se transmitirá a partir del 2 de octubre a nivel nacional en Estados Unidos a través de PBS como parte del Mes de la Herencia Hispana. Durante la ceremonia, Ximena interpretó No es igual junto a la Orquesta de Minnesota, sencillo tomado de su último álbum Existencia Kamikaze. Los Hispanic Heritage Awards son parte de la misión continua de la HHF, centrada en la movilidad económica, el fortalecimiento de las comunidades, la promoción de narrativas positivas y el orgullo cultural a través de la educación, el desarrollo de la fuerza laboral, el impacto social, el emprendimiento y el liderazgo. Este año también se honró a figuras como Mon Laferte, Eladio Carrión y Oscar D’León.

“Me siento tremendamente honrada de recibir este reconocimiento por parte de la Hispanic Heritage Foundation,” comparte Ximena Sariñana. Se siente como algo más especial porque reconocen también el valor del activismo que ha formado parte fundamental de mi carrera desde hace tiempo, en un momento en donde se siente una responsabilidad más urgente de marcar una diferencia desde nuestras trincheras por la situación actual que se vive en el mundo. Me emociona y me inspira a seguir por este camino y seguir trabajando incansablemente por la música y la diferencia que puede hacer como agente de cambio social”, señaló la cantante.