$!Honran a Ximena Sariñana, con el premio ‘Hispanic Heritage Award in Music’

La Hispanic Heritage Foundation (HHF) honró a la galardonada cantautora, activista y actriz Ximena Sariñana con el premio Hispanic Heritage Award in Music durante la 39 edición anual de los Hispanic Heritage Awards.
La ceremonia se llevó a cabo en el Orchestra Hall de Minneapolis y se transmitirá a partir del 2 de octubre a nivel nacional en Estados Unidos a través de PBS como parte del Mes de la Herencia Hispana.
Durante la ceremonia, Ximena interpretó No es igual junto a la Orquesta de Minnesota, sencillo tomado de su último álbum Existencia Kamikaze.
Los Hispanic Heritage Awards son parte de la misión continua de la HHF, centrada en la movilidad económica, el fortalecimiento de las comunidades, la promoción de narrativas positivas y el orgullo cultural a través de la educación, el desarrollo de la fuerza laboral, el impacto social, el emprendimiento y el liderazgo. Este año también se honró a figuras como Mon Laferte, Eladio Carrión y Oscar D’León.
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Una publicación compartida por Ximena Sariñana (@ximenamusic)
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“Me siento tremendamente honrada de recibir este reconocimiento por parte de la Hispanic Heritage Foundation,” comparte Ximena Sariñana. Se siente como algo más especial porque reconocen también el valor del activismo que ha formado parte fundamental de mi carrera desde hace tiempo, en un momento en donde se siente una responsabilidad más urgente de marcar una diferencia desde nuestras trincheras por la situación actual que se vive en el mundo. Me emociona y me inspira a seguir por este camino y seguir trabajando incansablemente por la música y la diferencia que puede hacer como agente de cambio social”, señaló la cantante.
Ximena es una de las voces más versátiles e influyentes del pop alternativo en español. Con más de dos décadas de trayectoria artística, ha consolidado una audiencia fiel en México, América Latina y Estados Unidos, gracias a su sonido distintivo y a su presencia constante en importantes escenarios internacionales.
“El impacto de Ximena Sariñana se manifiesta de muchas formas”, señaló Antonio Tijerino, presidente y director ejecutivo de la HHF. “Desde sus inicios como joven actriz en México hasta su faceta como innovadora cantautora que fusiona géneros con maestría ganando premios Grammy Latinos y su labor global como activista, incluyendo su trabajo con las Naciones Unidas, Ximena encarna el liderazgo que nuestra comunidad y el mundo necesitan. ¡Bravo, Ximena!”.
Su álbum debut, Mediocre, recibió cuatro estrellas de la revista Rolling Stone y es considerado un hito en el pop alternativo mexicano.
Desde entonces, ha lanzado una aclamada discografía que incluye títulos como No todo lo puedes dar, ¿Dónde bailarán las niñas?, Amor adolescente y su proyecto más reciente, Existencia Kamikaze.
Ximena Sariñana se ha presentado en festivales de renombre como Coachella, Lollapalooza, Bonnaroo, Outside Lands, SXSW, Vive Latino, Estéreo Picnic, Pal Norte y Cordillera. En la Ciudad de México, ha agotado el Teatro Metropólitan (2022 y 2025) y en el Lunario del Auditorio Nacional en cuatro ocasiones.
En 2024, actuó junto a Los Ángeles Azules en la 37 edición de los Hispanic Heritage Awards. Asimismo, es cofundadora y artista principal del Festival HERA, una plataforma que impulsa a las mujeres en la música.
También es una respetada activista y conferencista, seguida por más de 23 millones de personas en sus redes sociales. Su trayectoria le ha valido nominaciones a los premios Latin Grammy, MT, de Estados Unidos y Europa.
Los Hispanic Heritage Awards se consideran uno de los mayores honores otorgados por latinos para latinos y, tradicionalmente, se han transmitido por televisión y vía streaming a través de PBS.
Estos premios fueron instaurados por la Casa Blanca en 1988 para conmemorar la creación del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos; son reconocidos como “la celebración del Mes de la Herencia Hispana de Estados Unidos” y cuentan con el respaldo de más de 40 instituciones nacionales dedicadas a la comunidad latina.
Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran: Gloria Estefan, Bad Bunny, Celia Cruz, Tito Puente, Ricky Martin, José Feliciano, Isabel Allende, Carolina Herrera, Carlos Vives, Alejandro Sanz, Juanes, Antonio Banderas, Juan Luis Guerra, Anthony Quinn, J Balvin, Zoe Saldaña, Los Tigres del Norte, Óscar de la Hoya, America Ferrera, la astronauta Ellen Ochoa, Gael García Bernal, Carlos Santana, Salma Hayek, Linda Ronstadt, Richard “Crazy Legs” Colón y muchos otros.