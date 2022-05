$!Horacio Palencia habla del proceso legal por supuesto plagio de canción

“He dejado de componer y producir canciones”, dijo el artista que se ha sentido impotente al no poder continuar con sus actividades debido a la situación que lo mantiene en constante desgaste físico, emocional y mental.

Todo inició cuando el compositor José Luis Calderón Águila demandó a Palencia al reclamar su autoría del tema musical y a raíz de esto, el cantante de regional mexicano se dijo afectado económica y emocionalmente. Palencia aseguró en un encuentro con los medios de comunicación que el juez asignado al caso determinó su vinculación a proceso y aún no hay un veredicto final.

Por tal motivo, la vida del compositor cambió drásticamente, pues hasta tuvo que conseguir un millón de pesos para evitar ir a la cárcel, aunado a los gastos de traslado para firmar la garantía de llevar su proceso en libertad.

“Aún no hay un veredicto final, el juez determinó que me tenía que vincular a proceso. Tengo que ir a firmar cada 15 días como un delincuente, tengo que hacer una fila, tengo que esperar a firmar cada 15 días. Tengo que volar de Mazatlán, los vuelos me salen entre 10 mil y 20 mil pesos, tengo que estar viniendo”, dijo durante la celebración de los 10 años del centro de espectáculos “El Cantoral”, en la Ciudad de México.

“Tuve que conseguir un millón de pesos para portarlo como fianza y no puedo salir del país. He dejado de componer, de producir canciones y la verdad es que sí me ha afectado mucho”, continuó.

El ex juez de La academia negó que pretenda bajar el tema de las plataformas musicales, y por el contrario, desea que el público continúe reproduciendo Mi razón de ser, pues se mantiene firme en que la canción es de su autoría e inspiración. El tema ya fue retirado de las plataformas musicales como medida mientras el juez dicta sentencia.