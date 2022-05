$!Hospitalizan a abuelita de Laura Zapata y Thalía; piden oraciones y donadores de sangre

Las reacciones no se hicieron esperar y pronto sus fans comenzaron a mandarle mensajes de cariño, aliento, buenos deseos y oraciones por la salud de la querida abuela de Laura Zapata y Thalía. Preocupados por la situación, cuestionaron cómo ha pasado los últimos días previo a la transfusión y la ex participante de MasterChef Celebrity México no dudó en compartir algunos detalles al respecto.