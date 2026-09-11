Hospitalizan a Alan, integrante de Magneto

También trascendió que familiares y personas cercanas al cantante permanecen atentos a su evolución. Sin embargo, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre su hospitalización.

El periodista yucateco José Luis Preciado reportó que Alan Ibarra, de 54 años, recibe atención médica por una alteración en sus niveles de sodio. Según esta versión, su estado sería delicado, pero estable.

De acuerdo con información difundida por medios nacionales, el cantante, cuyo nombre real es Erik Ibarra Miramontes, habría ingresado a un hospital de Mérida el miércoles 9 de septiembre, donde permanecería bajo vigilancia médica.

Alan, integrante de Magneto, fue hospitalizado en Mérida, Yucatán, debido a una alteración relacionada con sus niveles de sodio en la sangre.

La información disponible señala que Alan Ibarra estuvo bajo vigilancia médica debido a una alteración en sus niveles de sodio. Los detalles sobre su condición no han sido confirmados por sus familiares ni representantes, detalla quien.com

Por esta razón, los reportes sobre su hospitalización y estado de salud deben tomarse con reserva hasta que exista una postura oficial.

La noticia sobre una probable hospitalización ocurre poco más de un año después de que el cantante hablara públicamente sobre una etapa complicada de su vida.

En mayo de 2025, Alan compartió detalles sobre los problemas de salud y la depresión que enfrentó, así como el proceso que siguió para recuperar su bienestar y regresar a los escenarios.

La más reciente aparición pública de Alan en Mérida ocurrió el pasado 23 de mayo, cuando se presentó en el Auditorio La Isla como parte del concierto Despechados.

En aquella ocasión compartió escenario con Carlos Cuevas, Coque Muñiz y Francisco Céspedes. También interpretó “Malherido”, uno de los temas más recordados de Magneto, ante la ovación del público.

Horas después, el cantante apareció en un video compartiendo lo que había sucedido respecto a su hospitalización.

”Estoy aquí para primero que nada, agradecerles y decirles que estoy bien, que estoy vivo, que fui muy bien cuidado en el Horán, un hospital que sus intalaciones están prácticamente como nuevas, con equipos de alta tecnología, de primer nivel, además de que el personal es muy empático con la gente, muchas gracias familia y bendiciones”, dijo.