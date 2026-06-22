Hospitalizan a Camila Sodi

La actriz mexicana Camila Sodi informa desde el hospital que fue sometida a una histerectomía, intervención quirúrgica en la que se extirpa el útero.

La propia Sodi, sobrina de Thalía, lo confirma a través de sus redes sociales y comparte imágenes posteriores a la operación. En su mensaje, señala que el procedimiento salió bien y dedica palabras de reconocimiento al equipo médico que la atendió.

La protagonista de ‘Rubí’ enfatiza en su publicación que se encuentra en proceso de recuperación y aprovecha para agradecer a quienes le enviaron mensajes de aliento tras conocer su estado de salud.

Camila Sodi utiliza su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores detalles de su intervención. Sin especificar la causa médica, la actriz publica: “Todo salió bien. Estaré sanando y recordándome lo bonito de la vida, que luego, cuando uno está así, se mete en callejones oscuros”.

En la misma publicación, Sodi dirige palabras de agradecimiento al personal médico y al equipo de enfermería: “Gracias a mis doctores mágicos del amor. Gracias, enfermeras, que me bañaban y cuidaban; tan lindas”. La actriz resalta la labor de quienes la acompañaron durante su estancia hospitalaria.

Posteriormente, la actriz menciona la importancia de la red de apoyo que recibió, especialmente de mujeres que han atravesado por procedimientos similares.

“Gracias a todas ustedes que me mandaron mensajes. Leí sus historias y me dieron más valor para enfrentar este momento”, escribe la intérprete.