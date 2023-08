La actriz, quien en su momento reveló que estuvo a punto de suicidarse, no ha pasado por meses sencillos, sino todo lo contrario, ya que su salud ha sufrido un desgaste que ahora la ha llevado a estar hospitalizada, indicó telemundo.com

“Sí, por supuesto que tengo filtro, porque con esta cara de p3d* que tengo en el hospital, no puedo sacarme sin filtro. O sea, así me veo. Pero bueno, tres meses grave del estómago y, finalmente me sacaron pólipos hoy”, confesó la actriz mexicana para explicar de qué se trataba el procedimiento médico.

“Y los van a revisar. Bendito sea Dios, caí en manos de una gran doctora y pues nada, a punto de darme de alta para seguir la chamba. Qué bonita es la vida, cuiden su salud”, finalizó la famosa que, según su video, se encontraba en ropa deportiva y sentada en lo que parece ser una camilla.

No obstante, el hecho de haber estado hospitalizada, no le impidió a la actriz bromear un poco con su salud, sino que subió un segundo post en el que hizo playback con un audio en el que decía estar asustada porque iba a morir por tener una enfermedad que podía curarse con dieta saludable y ejercicio.

En tanto, en las dos publicaciones que hizo a respecto, Cynthia Klitbo recibió comentarios de amigos y fans que le deseaban lo mejor y una pronta recuperación.