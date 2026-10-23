Hospitalizan a Eduin Caz, es sometido a una cirugía

El cantante de música regional mexicana, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, apareció en las principales portadas de los medios del entretenimiento después de que se confirmara que fue hospitalizado para ser sometido a una cirugía.

Actualmente, Eduin Caz es considerado uno de los máximos referentes de la música mexicana gracias a los éxitos de sus sencillos Ya supérame, El amor de su vida y El beneficio de la duda, por lo que su reciente hospitalización generó mucha preocupación entre sus fans.

Hace unas horas la experta en temas de la farándula Jacqueline Martínez, mejor conocida como “Chamonic”, reportó que Eduin Caz, líder y vocalista de Grupo Firme, fue hospitalizado para someterse a una cirugía, señala elheraldodemexico.com