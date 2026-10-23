Hospitalizan a Eduin Caz, es sometido a una cirugía

El cantante de música regional mexicana, Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, apareció en las principales portadas de los medios del entretenimiento después de que se confirmara que fue hospitalizado para ser sometido a una cirugía.
Actualmente, Eduin Caz es considerado uno de los máximos referentes de la música mexicana gracias a los éxitos de sus sencillos Ya supérame, El amor de su vida y El beneficio de la duda, por lo que su reciente hospitalización generó mucha preocupación entre sus fans.
Hace unas horas la experta en temas de la farándula Jacqueline Martínez, mejor conocida como “Chamonic”, reportó que Eduin Caz, líder y vocalista de Grupo Firme, fue hospitalizado para someterse a una cirugía, señala elheraldodemexico.com
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El reporte detalla que el cantante de música regional mexicana tenía un absceso en una de sus mejillas y después de someterse a distintos tratamientos, los médicos le recomendaron someterse a una cirugía. Una vez que retiraron el absceso fue enviado a analizar para descartar otro problema, pero por el momento se desconocen los resultados.
Finalmente se explicó que el vocalista de “Grupo Firme” se encuentra bien y en proceso de recuperación. Todo parece indicar que Eduin Caz no moverá su agenda y estará presente en los conciertos de la agrupación durante este fin de semana.
Eduin Caz es un famoso cantante de música regional mexicana que ha conseguido gran parte de su fama como líder y vocalista de la banda Grupo Firme. Algunos de sus grandes éxitos son Ya supérame, El amor de su vida y El beneficio de la duda.