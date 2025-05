Hospitalizan a Federica Quijano, y pide ayuda para operación

La cantante compartió en un video que enfrentaba complicaciones relacionadas con su columna, explicó que tenía que realizarse una cirugía lo antes posible por lo que se encontraba hospitalizada.

“Como pueden ver estoy internada, estoy en el hospital. Este es un mensaje pidiéndole y solicitando ayuda a mi seguro”, declaró.

La famosa detalló que se encontraba en el hospital de la Ciudad de México esperando una segunda valoración del médico por parte de su aseguradora lo cual todavía no ha ocurrido por lo que ha lanzado un pedido de ayuda para que la aseguradora le explique qué es lo que tiene que hacer para que pueda continuar con el proceso, señala milenio.com.

“Viajé a la Ciudad de México con la esperanza de que me operaran el día de hoy. Sin embargo, necesito una segunda valoración por parte de uno de mis doctores de la aseguradora”.

Visiblemente afectada, que ya ha pedido que le envíen a un doctor lo antes posible pues debido a los dolores que presentan en la columna no puede caminar y necesita de una cirugía de manera urgente.

“Les pido, por favor, que me ayuden. Que vengan, que me manden a su doctor, mándenmelo porque no puedo ir, no puedo caminar. Me piden que programe la cirugía, no puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo, a ver qué días se siente mejor... Lo que necesito es de su ayuda, que me escuchen... ayúdenme, por favor”, resaltó.

En una parte del video, aseguró que tiene miedo de que se realice la operación de su columna; sin embargo, es algo que tiene que realizarse por lo que pidió apoyo en redes sociales, para que su aseguradora le explique que procedimiento tienen que realizar para agilizar dicha cirugía: “se los pido de corazón”.

“Es una operación de columna, de la cual tengo mucho miedo. No es algo que quiero hacer, no es algo que tengo tiempo, tampoco. Tengo que estar trabajando, por lo mismo les pido que me ayuden y que digan con quién me puedo comunicar para resolver esto de la mejor manera, como siempre ha sido. Se los pido de corazón”, señala la cantante.