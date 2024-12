Hospitalizan a Juan José Origel de emergencia

Juan José Origel presentó complicaciones de salud y tuvo que ser hospitalizado de emergencia para una operación.

A casi un año de que se le colocara un marcapasos, el conductor explicó que padece una afección en uno de sus brazos desde hace unos meses.

En un vídeo que subió a sus redes sociales, Juan José Origel explicó que se encontraba en León, Guanajuato, estado de donde es originario, con el objetivo de visitar a sus seres queridos, pero también para acudir al médico.

“Aproveché para ver a mi médico, el médico del brazo, yo les he dicho que desde septiembre he estado enfermo de este brazo (el izquierdo), he estado con medicinas y todo”, dijo, de acuerdo con elfinanciero.com.mx.

“Fui ayer al doctor, ya me vieron; voy a ir al cardiólogo, también me tiene que ver él, porque como todos saben tengo el marcapasos, entonces a ver si me operan o no, él es quien va a decir”, explicó acerca de la complicación de salud.

El periodista no dio más detalles de lo que provocaba la molestia en sus brazos y se desconoce con precisión qué le sucedió.

A pesar de ello, se dio a conocer que la cirugía fue exitosa y el presentador compartió una imagen desde la camilla del hospital.

“¡Bendito Dios salí bien de mi operación!”, indicó el famoso en su publicación, en la que aprovechó para agradecer a los médicos del Hospital Médica Campestre de León, donde se atendió.

Esta no es la primera ocasión que Juan José Origel tiene problemas de salud. En 2022 tuvo que ser sometido a una cirugía a causa de una hernia, padecimiento del cual había sido operado un año antes.

En febrero de 2023, volvió al hospital y tuvieron que colocarle un marcapasos.