Hospitalizan a ‘La Chilindrina’ de emergencia

La preocupación por la salud de María Antonieta de las Nieves, reconocida por su papel como la Chilindrina, se intensificó tras conocerse que la actriz aparentemente fue hospitalizada de emergencia debido a un deterioro neurológico.

Según la revista TvNotas, una persona cercana a la comediante detalló que, tras una evaluación médica, los especialistas detectaron que presentaba niveles bajos de sodio, consecuencia directa de este deterioro.

A sus 78 años, la intérprete mantiene el deseo de seguir activa en los escenarios, aunque su entorno ha notado señales de alerta en su estado físico y emocional.

Según la misma fuente, la actriz ha enfrentado una carga laboral considerable en los últimos meses, lo que ha incrementado su nivel de estrés y ha impactado en su salud.

“La mujer nunca para, pero el cuerpo ya le está cobrando factura por tanto estrés”, se detalló en la revista de circulación nacional.

El deterioro presuntamente se manifestó de manera visible durante una reciente visita a Perú, donde la actriz tuvo dificultades para expresarse con fluidez y para tragar.

En el plano emocional, la situación de María Antonieta de las Nieves también genera inquietud. La actriz ha manifestado sentirse sola y ha expresado que percibe que sus hijos prefieren la compañía de sus mascotas antes que permanecer a su lado.

“Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y después se altera de la nada”, relató la fuente consultada.

Respecto a los rumores sobre la ausencia de sus hijos durante la hospitalización, la persona cercana evitó profundizar, limitándose a señalar que “la familia es la que sabe lo que realmente pasa”.

Actualmente, la actriz se encuentra estable y bajo tratamiento farmacológico para mantener la tranquilidad.

Por su parte, la hija de María Antonieta de las Nieves confirmó para dicha revista que el descenso en los niveles de sodio ya fue controlado y que la actriz se encuentra en casa.

“A mi mamá se le bajó un poquito el sodio, pero ya está bien. Aquí está, en la casa. Ella está muy bien, gracias por preguntar”, aseguró.

En diversas ocasiones, la propia actriz ha compartido que padece fibromialgia, un síndrome crónico del sistema nervioso que provoca dolor muscular, fatiga, rigidez, problemas para dormir y dificultades de concentración, aunque ha señalado que esta condición se mantiene bajo control.