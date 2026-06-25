Hospitalizan a Lionel Richie tras descompensación en pleno concierto

“Es la primera vez en la historia de Dancing in the Ceiling que la canto sentado”, expresó entre risas, al explicar que se sentía mareado y agotado.

El artista, de 77 años, se encontraba actuando en el Grand Casino Arena de Saint Paul cuando comenzó a sentirse mal frente al público. Antes de interrumpir el espectáculo, Richie intentó llevar tranquilidad a los presentes e incluso bromeó con la situación.

El reconocido cantante y compositor Lionel Richie fue hospitalizado luego de sufrir una descompensación durante un concierto que brindaba en Minnesota, como parte de su gira A Song All Night Long .

Sin embargo, minutos después, el saxofonista Dino Soldo salió al escenario para informar que el músico no estaba en condiciones de continuar con la presentación.

Richie alcanzó a interpretar una canción más, Three Times a Lady, acompañado por el piano, antes de retirarse para un intermedio del que ya no regresó.

El cantante formaba parte de la gira A Song All Night Long, que comparte junto a la legendaria banda Earth, Wind & Fire.

Hasta el momento no trascendieron detalles oficiales sobre su estado de salud ni sobre las causas que provocaron la descompensación.

Richie es una de las figuras más influyentes de la música internacional. Autor de éxitos como Hello, All Night Long y Lady, también fue coautor junto a Michael Jackson de la histórica canción solidaria We Are the World.

A lo largo de su carrera obtuvo cuatro premios Grammy, un Premio Óscar, un Globo de Oro y fue incorporado al Salón de la Fama del Rock and Roll.