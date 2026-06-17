Hospitalizan a Luis Miguel para someterse a delicada operación

En este sentido, la revista explicó que la evolución de Luis Miguel, uno de los cantantes más famosos en México, es “plenamente favorable”, por lo que podría salir del hospital una vez que los médicos lo consideren pertinente detalla elheraldodemexico.com

De acuerdo con la publicación, el intérprete de La incondicional y La bikina sigue recibiendo atención médica en un prestigioso hospital de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, después de pasar por el quirófano.

Luis Miguel apareció en las principales tendencias de búsqueda después de que la revista española “Semana” confirmara que el cantante está hospitalizado tras ser sometido a una delicada operación.

De acuerdo a la revista, Luis Miguel sigue hospitalizado y se encuentra en compañía de su actual novia, la modelo, Paloma Cuevas. Por el momento ni el cantante ni nadie cercano a él han confirmado o desmentido la información.

A inicios del mes de mayo trascendió que el cantante, estaba hospitalizado por un problema cardíaco. Días después personas cercanas a él y clubs de fans desmintieron la información; sin embargo, se confirmó que sí se encuentra internado en un hospital de la ciudad de Nueva York en Estados Unidos.

En sus redes sociales, la periodista de espectáculos, Flor Rubio, retomó la publicación de la revista para brindar detalles de la hospitalización de Luis Miguel. Al parecer el cantante lleva dos semanas ingresado en un hospital especializado en cardiología.

“Luis Miguel, al menos en las dos últimas semanas, ha estado ingresado en un hospital, referencia mundial en cardiología”, inicia el reporte.

En este sentido, la titular de Venga La Alegría detalló que “El Sol” fue sometido a una intervención muy delicada. El procedimiento se desarrolló lo previsto y los médicos están satisfechos con el resultado. Los médicos están considerado darle el alta al famoso de 56 años.

“La intervención fue muy delicada, se desarrolló según lo previsto y los especialistas están satisfechos con el resultado”, se lee en la revista. Al parecer la recuperación del cantante es favorable. Los médicos contemplan la posibilidad de concederle el alta hospitalaria en los próximos días”, contó.