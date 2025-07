Hospitalizan a Majo Aguilar tras presentar una crisis gastrointestinal

La cantante Majo Aguilar, miembro de la icónica dinastía Aguilar, fue hospitalizada de emergencia desde el 28 de junio, Día del Orgullo LGBT+. Fue a través de Instagram, la prima de Ángela Aguilar compartió una fotografía desde una cama de hospital en la cual explicó que fue internada tras presentar un fuerte malestar físico que la obligó a recibir atención médica inmediata.

La nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre explicó que ya está en casa y bien tras su hospitalización. “Este Pride es muy diferente, siempre me emociono al compartir con la comunidad un día que es tan especial como hoy, no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal, estoy bien por cierto”.