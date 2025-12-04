Hospitalizan a Olga Breeskin de emergencia tras accidente doméstico en Las Vegas

La actriz, vedette y violinista mexicana Olga Breeskin fue hospitalizada de emergencia, en Las Vegas, tras sufrir una aparatosa caída en su residencia.

La artista habría sufrido un resbalón que provocó su traslado inmediato a un hospital de la ciudad, de acuerdo con información de Infobae, noticia que encendió las alarmas entre sus seguidores, quienes expresaron preocupación por su salud.

De acuerdo con información del programa Hoy, el equipo médico que la atendió determinó que su estado era estable, descartó fracturas y autorizó que fuera dada de alta horas después.

Aunque el accidente no pasó a mayores, el episodio generó inquietud debido a la trayectoria y la edad de la famosa vedette, nacida en 1951 en la Ciudad de México.

Olga Breeskin es hija del reconocido violinista de origen ruso Elias Breeskin y de la mexicana Lina Torres, legado que marcó desde muy joven su carrera musical. Su presencia en escenarios, centros nocturnos y televisión la convirtió en un ícono del entretenimiento en las décadas de los 70 y 80.

Hasta el momento, Breeskin no ha ofrecido declaraciones directas sobre el accidente. Sin embargo, sus perfiles en redes sociales muestran que la artista se mantenía activa días antes de su hospitalización.

Hace cuatro días, publicó en Instagram un video donde aparece tocando el violín.

“Gracias de corazón a todos los que se conectaron al live y compartieron su energía tan bonita. Fue un momento lleno de luz. Nos vemos muy pronto en el siguiente live”, escribió.