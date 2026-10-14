Hospitalizan a Ramón Ayala por una caída

El legendario acordeonista Ramón Ayala, de 80 años, fue hospitalizado de emergencia esta semana por una presunta fractura de hombro tras sufrir una caída. Permanece estable y bajo observación, aunque su equipo no ha confirmado la información hasta el 14 de octubre de 2026.

La preocupación en el regional mexicano creció luego de que la comunicadora Jacqueline Martínez, conocida como Chamonic, difundiera en redes sociales los primeros detalles sobre el intérprete de “Tragos amargos”. La versión se mantiene sin confirmación oficial por los canales del artista.

Este percance ocurre semanas después de que el propio músico hablara sobre su salud. El 18 de septiembre de 2026, Ayala reveló que estuvo internado por neumonía, y reconoció la debilidad en las piernas que padece desde hace tiempo, lo que le ha causado múltiples tropiezos a lo largo de su vida.

“Me dicen que don Ramón Ayala fue hospitalizado de emergencia tras caerse. Tiene fracturado un hombro, se encuentra estable pero en observación”, publicó Jacqueline Martínez en redes sociales.

El artista ha mencionado que suma más de 20 tropiezos en su trayectoria, una situación que le ha llevado a pedir a Dios por su recuperación ante las limitaciones físicas que enfrenta.

A su historial médico se suman padecimientos crónicos como una cirugía previa por un tumor en el colon, hipertensión y diabetes. Estas condiciones han obligado al músico a reducir su ritmo de trabajo y requerir apoyo para trasladarse.

El reporte de su hospitalización trascendió días después de su reciente concierto del 10 de octubre de 2026 en la Plaza de Toros La México. En dicho evento, el artista apareció en silla de ruedas para interpretar temas junto a Eduin Caz y Banda El Recodo.

La velada, que contemplaba la presencia de su nieto Christopher y la grabación del show, no concluyó como estaba previsto. Un fallo en el sonido y un apagón de luces obligaron a evacuar el recinto antes de que Ayala pudiera despedirse del público.

Esta falla técnica dejó inconcluso el repertorio y generó dudas sobre el futuro del artista. Mientras sus seguidores esperan un reporte oficial, la salud del ícono de la música norteña sigue bajo atención pública.