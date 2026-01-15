Hospitalizan a Verónica Castro tras secuelas de un accidente en el pasado

La actriz y conductora Verónica Castro fue hospitalizada recientemente debido a fuertes dolores derivados de las secuelas del grave accidente que sufrió hace más de dos décadas, situación que volvió a encender las alertas sobre su estado de salud.

De acuerdo con información difundida en programas de espectáculos, la internación no se debió a una emergencia médica, sino a la necesidad de recibir tratamientos especializados y terapias para aliviar los malestares crónicos que padece desde aquel incidente que marcó su vida y carrera.

El origen de estos problemas de salud se remonta a 2004, cuando Verónica Castro sufrió un accidente durante la final del reality Big Brother VIP, al caer mientras realizaba su entrada al foro montando un elefante.

El percance le provocó lesiones severas en la columna vertebral, así como daños en el brazo, lo que la llevó a ser sometida a varias cirugías, incluyendo la colocación de una estructura de titanio para estabilizar su columna.