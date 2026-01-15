Hospitalizan a Verónica Castro tras secuelas de un accidente en el pasado

La actriz y conductora Verónica Castro fue hospitalizada recientemente debido a fuertes dolores derivados de las secuelas del grave accidente que sufrió hace más de dos décadas, situación que volvió a encender las alertas sobre su estado de salud.
De acuerdo con información difundida en programas de espectáculos, la internación no se debió a una emergencia médica, sino a la necesidad de recibir tratamientos especializados y terapias para aliviar los malestares crónicos que padece desde aquel incidente que marcó su vida y carrera.
El origen de estos problemas de salud se remonta a 2004, cuando Verónica Castro sufrió un accidente durante la final del reality Big Brother VIP, al caer mientras realizaba su entrada al foro montando un elefante.
El percance le provocó lesiones severas en la columna vertebral, así como daños en el brazo, lo que la llevó a ser sometida a varias cirugías, incluyendo la colocación de una estructura de titanio para estabilizar su columna.
Desde entonces, la actriz ha enfrentado dolores constantes y limitaciones físicas, razón por la cual en los últimos años ha reducido notablemente su actividad profesional. En diversas ocasiones, la propia Verónica ha reconocido que las secuelas del accidente han sido determinantes en su decisión de alejarse de los foros de televisión, detalla el portal guanajuatoinforma.com
Hasta el momento, no se ha emitido un parte médico oficial; sin embargo, se ha informado que la actriz permanece estable y bajo supervisión médica, recibiendo atención especializada para mejorar su calidad de vida.
La noticia generó preocupación entre sus seguidores y figuras del medio artístico, quienes a través de redes sociales han expresado mensajes de apoyo y deseos de pronta recuperación para una de las figuras más emblemáticas de la televisión mexicana.