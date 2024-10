“Aquí me encuentro en el cuarto, esperando que suban a mi papá de la sala de recuperación. Acabo de hablar con él, y el doctor Víctor Sandoval, el cirujano que lo atendió, me dijo que todo salió perfecto”, dijo en la entrevista con Maxine Woodside.

La hermana de Kate del Castillo compartió que el estado de salud de su papá, es estable, aunque tiene una ligera arritmia a pesar de que su presión arterial es casi perfecta.

“Él está súper tranquilo desde ayer. Lo llevé con el cardiólogo, quien mencionó que tenía una leve arritmia, pero también dijo que su presión es de un muchacho de 20, así que está superbien”, declaró.

Verónica del Castillo mencionó que su papá estaba muy confiado en que la operación iba a salir bien y ella puso en oración a su papá para que todo saliera bien.

“Siempre ha sido muy confiado, tiene mucha fe. He puesto a toda la familia en oración y estamos tranquilos gracias a Dios”, compartió.

El doctor Víctor Sandoval encargado de la cirugía también estuvo presente en la entrevista junto con Verónica del Castillo y explicó a detalle lo que le realizó y mencionó que la recuperación es rápida por lo que el mismo martes podría ser dado de alta aunque tenía que permanecer en reposo al menos un día y retomar sus actividades normales luego del cuarto día.

Cabe recordar que el actor Eric del Castillo mencionó hace algunos días los motivos por los que iba a ingresar al hospital para realizarse un procedimiento médico.

“Tengo un problema. Me operaron de la espalda hace tiempo. Me caí en la casa de mi hija Verónica y se me rompieron dos tornillitos. Entonces me causan dolor”, contó.