Hospitalizan al actor Eric del Castillo por problemas de circulación, ya está en casa

Además, en 2024 Eric del Castillo fue hospitalizado y operado a causa de fuertes dolores de espalda que le impedían permanecer de pie durante periodos prolongados; sin embargo, recientemente presentó una nueva complicación médica, señala elfinanciero.com

Verónica del Castillo, periodista e hija del primer actor, compartió los detalles sobre el procedimiento al que fue sometido Eric, quien en los últimos años ha presentado problemas de salud, como la degeneración macular que afecta su vista.

Eric del Castillo, actor de películas y telenovelas mexicanas, fue hospitalizado luego de presentar un problema de circulación en ambas piernas. El problema de salud del protagonista de Niña amada mía lo llevó a permanecer tres días internado.

Eric del Castillo acudió al cardiólogo con el objetivo de recibir una autorización médica para someterse a un bloqueo en la espalda baja y tratar los dolores que padece el protagonista de Amigas y rivales.

No obstante, durante la revisión médica le detectaron una obstrucción en las arterias de las extremidades inferiores que requería atención urgente, de acuerdo con Verónica del Castillo, quien habló del tema en una entrevista con De Primera Mano.

La periodista compartió que Eric tenía bloqueado el flujo sanguíneo de la pierna derecha en un 85 por ciento y el de la izquierda en un 30 por ciento, una complicación que era necesario atender de inmediato.

“Me mandaron con un cardiólogo y el cardiólogo me dijo: ‘No, espérate, esto está más grave y urge. Podría perder un pie o la pierna’. Entonces actuamos de volada”, compartió la periodista.

El procedimiento que le realizaron a Eric del Castillo fue un cateterismo. MedlinePlus explica que consiste en introducir un catéter —un tubo delgado y flexible— a través de una arteria. Una vez localizado el bloqueo, se infla un pequeño globo para abrirla.

El portal especializado en salud agrega que en este tipo de procedimientos suele colocarse un stent que ayuda a mantener el vaso sanguíneo abierto y restablecer el flujo normal de la sangre, paso que también se realizó con el primer actor.

Verónica agregó que su padre está “muy bien del corazón” y que el procedimiento mínimamente invasivo fue exitoso, por lo que ahora Eric del Castillo se recupera favorablemente.

Antes de recibir el alta médica, el también escritor permaneció tres días internado y estuvo bajo los cuidados de su hija; sin embargo, el actor ya se encuentra en su casa, según comentó la periodista.

“Ya está bien, ya pasó lo peor. Fue un sustituto, pero realmente fue todo controlado. Ahorita ya tiene el flujo sanguíneo al 100 por ciento. Creen que parte de su dolor de espalda también se debía a esto”, compartió.

En casa, el padre de Kate del Castillo permanece bajo los cuidados de un enfermero particular, quien lo ayuda con sus actividades cotidianas mientras se recupera. Dentro de dos semanas regresará al hospital.