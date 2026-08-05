Hospitalizan al boglero Perez Hilton, tras autolesionarse en una transmisión en vivo

La Oficina del Sheriff de Miami-Dade acudió a su hogar en Westchester. Tras confirmar que se encontraba solo y aplicar protocolos de desescalada para crisis de salud mental, lograron resguardarlo a salvo.

Las alarmas se encendieron, no solo para sus seguidores, sino también para familias y amigos, alertando a las autoridades locales.

Perez Hilton (cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr.) realizó un en vivo a través de TikTok en un estado visiblemente alterado. Sin embargo, en algún momento de la transmisión algo era evidente: se había autolesionado.

Fue trasladado en ambulancia a un hospital local, donde permanece bajo atención médica y evaluación psicológica. Sus representantes de Golden Artists Entertainment pidieron respeto a la privacidad de la familia y evitar especulaciones, detalla grupoanimal.mx

Perez Hilton es un famoso bloguero, columnista de chismes y personalidad de la televisión estadounidense que cobró fama internacional en la década de los 2000. Su sitio, se convirtió incluso en una especie de biblia para enterarte de todos los chismes de la farándula, especialmente de Estados Unidos.

Su corte editorial siempre fue polémico, pues una de sus prácticas comunes era el cyberbullying y hasta llegó a revelar la orientación sexual de famosos sin su consentimiento (outing) y criticar con crueldad los cuerpos y adicciones de las celebridades.

En los últimos años, Hilton se disculpó por los comentarios crueles que hizo al principio de su carrera y se esforzó por cambiar su imagen. Aunque su fama ya no era la misma, sigue siendo una figura reconocida en Estados Unidos.

Hilton, cuyo nombre real es Mario Lavandeira y es de ascendencia cubana, estaba solo en casa en el momento de la transmisión en directo, según confirmó la policía. Su transmisión en vivo duró alrededor de media hora y poco después se le suspendió su cuenta de TikTok.

“En muchos incidentes que involucran a una persona que está sufriendo una crisis de salud mental o que se está autolesionando activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación“, expresó el comunicado enviado a medios por la oficina del Sheriff de Miami.

El caso de Perez Hilton refuerza lo necesario que es hablar del suicidio; especialmente para reducir el estigma que todavía existe alrededor del tema y así poder fomentar conversaciones abiertas sobre el tema, como hablar de su prevención y la importancia de crear redes de apoyo emocional.

El suicidio ocurre cuando una persona se hace daño a sí mismas con la intención de terminar con su vida y, como resultado, fallecen. Sin embargo, como explica The Trevor Project, “Pensar en la muerte no significa que alguien realmente quiere morir. Muchas veces, lo que desea es que termine el dolor, el rechazo, el vacío o la angustia“.

Algunas de las señales a las que podrías estar alerta son:

-Aislamiento

-Consumo irresponsable o excesivo de sustancias

-Bromas recurrentes e información sobre el suicidio

-Conductas de riesgo

-Descuido personal o abandono de hábitos que solían importar

-Planeación y despedidas

-Autolesiones

-Alteraciones en patrones de sueño y alimentación

LINEA DE APOYO

Si usted o alguien que conozca necesita ayuda psicológica, puede marcar a estos números las 24 horas.

-Línea de la Vida: Llama al 800 911 2000 o envía un mensaje por WhatsApp al 55 5259 8121 (atención especializada en salud mental y crisis).

-Línea Prevención del Suicidio: Marca al *0311 o al 55 5658 1111 para recibir orientación psicológica y contención emocional inmediata.

-SAPTEL: Llama al 800 472 7835 (Servicio de Atención Psicológica Telefónica).

-The Trevor Project (con enfoque especializado para la comunidad LGBTQ+): escriba por WhatsApp al: 55 9225 3337 o entra a: thetrevorproject.mx/ayuda