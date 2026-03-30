Hospitalizan de emergencia a Julio Preciado; reporta mejoría

El cantante Julio Preciado encendió las alarmas entre sus seguidores luego de darse a conocer que fue hospitalizado de emergencia; sin embargo, horas más tarde el propio intérprete aclaró su estado de salud mediante un video en redes sociales.
Con un mensaje directo y tranquilo, el ex vocalista de banda sinaloense El Recodo, aseguró que todo se trató de “un susto”, derivado de una neumonía que lo afectó desde el pasado sábado.
“Ya de camino a casa, con la bendición de Dios. Seguimos aquí, de pie, trabajando agradecidos y Bendecidos siempre”, se puede leer.
“Todo bien, no se preocupen, fue un susto nada más, una neumonía típica que me pegó el día sábado, pero ya estamos bien”, expresó.
El artista agradeció las muestras de cariño y las oraciones de sus seguidores, destacando que su recuperación avanza favorablemente, aunque deberá mantener algunos cuidados.
“Me siento muy, muy bien... un poco más de cuidados nada más, pero por lo demás créanme que estoy al 100”, señaló.
Preciado, una de las voces más representativas de la música de banda, también se mostró optimista y con buen ánimo ante la situación, asegurando que está listo para continuar con sus actividades.
“Aquí estamos listos para la batalla... la que sigue, gracias a Dios”, dijo.
El cantante aprovechó para enviar un mensaje de agradecimiento a su público, reiterando que se encuentra estable y fuera de peligro.
“Gracias por sus oraciones, gracias por preocuparse por mí... Dios me quiere tener aquí en la tierra”, añadió.
La noticia generó preocupación entre sus seguidores, quienes de inmediato reaccionaron en redes sociales con mensajes de apoyo, mismos que el intérprete sinaloense reconoció como parte importante de su recuperación.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles sobre el tiempo que permanecerá en reposo, aunque se espera que en los próximos días retome sus actividades de manera gradual.