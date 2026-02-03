Hospitalizan de emergencia a la actriz Mar Contreras

Mar Contreras generó gran preocupación entre sus fanáticos al informar que fue hospitalizada de emergencia la noche del domingo 1 de febrero.
La actriz señaló a través de redes sociales que todo ocurrió luego de su participación en la puesta en escena Mentiras: el musical, su estado encendió las alertas debido a que hace tan sólo unas semanas también enfrentó complicaciones de salud debido a una fuerte bronquitis.
La ex participante de La Casa de los Famosos México publicó una serie de historias en Instagram el domingo en las que se mostraba desde el camerino de la obra “Mentiras: el musical” mientras estaba acompañada de su esposo, Julio Aguilar, y sus hijos.
Ante esto, la noticia dejó en shock a sus seguidores, pues compartió una fotografía en la que muestra que se encontraba en un hospital por complicaciones de salud, señala milenio.com
”Gracias por sus mensajes, ayer después de la función tuve que hacer escala en urgencias....aquí seguimos, al final cuando se exige demás al cuerpo, te cobra factura...estamos recuperándonos”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Oficial Mentiras (@oficial_mentiras)
Una publicación compartida por Oficial Mentiras (@oficial_mentiras)
Julio Aguilar, esposo de la actriz, fue el primero en informar lo ocurrido con Mar Contreras ya que a través de su cuenta de X, antes Twitter, publicó fotografías de la obra de teatro y de un hospital junto al mensaje.
“Bueno, así es este viaje llamado vida. Hace unas horas estás en el teatro aplaudiéndole y después estás en el hospital cuidándola”.
Más tarde Mar Contreras publicó una fotografía en sus historias de Instagram en la que se le puede ver desde la cama de un hospital usando oxígeno y suero. Aunque la actriz no dio detalles sobre su estado el mensaje que acompaña la imagen dejaría ver que el motivo sería estrés y cansancio que provocó afectaciones en su salud.
A principios de enero pasado Mar Contreras enfrentó problemas de salud por los que tuvo que permanecer en cama durante algunas semanas. La actriz informó en redes sociales que fue diagnosticada con bronquitis y se sometió a un tratamiento que le ayudó a recuperarse.
“Status hasta el momento, no me he parado de la cama desde ayer a las 18:30. La fiebre no me ha parado, anoche casi llegó a 40 grados, ahorita con 38.5 en lo menos peor que me he sentido”, dijo la actriz el pasado 5 de enero y más tarde compartió otro mensaje con el que agradeció las muestras de cariño señalando que continuaría bajo tratamiento.