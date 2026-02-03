Hospitalizan de emergencia a la actriz Mar Contreras

Mar Contreras generó gran preocupación entre sus fanáticos al informar que fue hospitalizada de emergencia la noche del domingo 1 de febrero. La actriz señaló a través de redes sociales que todo ocurrió luego de su participación en la puesta en escena Mentiras: el musical, su estado encendió las alertas debido a que hace tan sólo unas semanas también enfrentó complicaciones de salud debido a una fuerte bronquitis. La ex participante de La Casa de los Famosos México publicó una serie de historias en Instagram el domingo en las que se mostraba desde el camerino de la obra “Mentiras: el musical” mientras estaba acompañada de su esposo, Julio Aguilar, y sus hijos.

Mar Contreras publicó una fotografía en sus historias de Instagram en la que se le puede ver desde la cama de un hospital usando oxígeno y suero.

Ante esto, la noticia dejó en shock a sus seguidores, pues compartió una fotografía en la que muestra que se encontraba en un hospital por complicaciones de salud, señala milenio.com ”Gracias por sus mensajes, ayer después de la función tuve que hacer escala en urgencias....aquí seguimos, al final cuando se exige demás al cuerpo, te cobra factura...estamos recuperándonos”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.