Hospitalizan de emergencia a Lolita Cortés

“Mi gente hermosa... les quiero platicar lo que me sucedió el día de ayer, resulta que fui a dar al hospital por presión alta, porque yo sufro de presión alta, y me puse muy, muy mal. Al parecer tuve varios desvanecimientos, más de 20. Me mandaron a descansar, voy a estar descansando, yo creo, unas tres semanitas, pero esto fue culpa mía, porque no tomé los medicamentos, porque yo ya me sentía muy bien, y les estoy hablando de hace meses”.

Tras el susto que vivió, la intérprete de 54 años alertó a sus seguidores y los instó a estar pendientes de su salud, señala elimparcial.com

“Gente, de verdad es peligrosa la presión alta, hay mucha gente que se va por presión alta, más gente se va por presión alta que por una enfermedad como el cáncer. Cuidémonos, por favor, cuídense. Les mando un beso, los amo, gracias”, finalizó Lolita.

En julio del año pasado, Cortés fue intervenida de emergencia debido al cáncer de mama que le fue diagnosticado hace algunos años. Por si esto fuera poco, Lola decidió retirarse la matriz, con la finalidad de que dicha enfermedad no regrese a su organismo.

La noticia sobre el mal estado de salud de la artista surge después de la polémica que enfrentó con Apio Quijano y Yuridia, pues tras viralizarse un video donde interpreta Tu falta de querer, de Mon Laferte, en un karaoke, los cantantes se lanzaron en su contra, como respuesta a las críticas que en su momento ella les hizo por su labor en el ámbito musical.