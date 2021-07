Hospitalizan de emergencia a mamá de Christian Nodal

Cristy Nodal, madre del cantante sonorense Christian Nodal, fue hospitalizada de emergencia durante la tarde del sábado, por lo que preocupó a los seguidores de su familia, quienes en grupos de fans en redes sociales expresaron su preocupación por el estado de salud de la también mánager del prometido de Belinda.

Fue la misma Cristy Nodal, quien compartió una historia a través de su cuenta oficial de Instagram en la que se dejó ver desde la cama del hospital, además mandó un preocupante mensaje, ya que en él dejó ver que sería sometida a una intervención quirúrgica pues escribió: “Con toda la fe en mi corazón hoy estoy aquí, que mi padre Dios sea quien guíe las manos de mi doctor. Gracias amigos, familia por estar al pendiente.

En la historia que compartió la también influencer y empresaria, dejó ver que estaba instalada en un cuarto de hospital, el cual, según la ubicación que agregó a la imagen, se encuentra en el estado de Jalisco. Aunque fue ella misma quien grabó la historia y lucía un buen semblante, sus seguidores se mostraron consternados por la situación. Señaló El Heraldo de México.

En otra de las historias que compartió, Cristy Nodal, dejó ver que no estaba sola en este difícil momento pues, aunque no estaba Christian Nodal ni Belinda, reveló que en el cuarto del hospital la acompañaban sus otros dos hijos, Amely y Jaime, además había una tercera persona, quien no se pudo apreciar completamente en las imágenes difundidas.

¿Qué enfermedad tiene Cristy Nodal?

De momento, se desconoce cuál es la enfermedad o motivo por el que la mamá de Christian Nodal, sin embargo, como se mencionó antes, se sabe que podría ser intervenida quirúrgicamente y entre los seguidores de la familia comenzaron a surgir diversas especulaciones sobre los posibles padecimientos que mandaron al hospital a Cristy Nodal pues cabe mencionar que desde hace unos meses su estado de salud comenzó a ser tema de conversación.

Todo comenzó hace unos meses, cuando Cristy Nodal sorprendió a sus miles de seguidores en redes sociales al aparecer con un nuevo look, el cual, tenía como principal cambio un corte de cabello tipo “pixie”, por lo que ella misma fue quien reveló que ese cambio de look no fue solo vanidad, sino que fue parte de una “lucha”, además, agradeció a Dios por darle la fortaleza para enfrentar ese proceso, sin embargo, no ha detallado cuál es la enfermedad que padece.

Hasta el momento, ningún miembro de la familia Nodal ha hablado sobre la salud de Cristy y se espera que, en los siguientes días, Christian Nodal se reúna con su madre pues de acuerdo con sus fechas programadas, tiene un concierto en La Feria de Verano en León, Guanajuato el próximo 22 de julio.