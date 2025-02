Hospitalizan de emergencia a Shakira en Perú

La cantante Shakira fue hospitalizada de emergencia la madrugada de este domingo 16 de febrero por un dolor abdominal.

A través de su redes sociales la colombiana informó de la cancelación de su concierto en Perú, por recomendaciones médicas.

“Lamento informarles que anoche tuve que acudir a urgencias por un cuadro abdominal y me encuentro hospitalizada en este momento. Los médicos que atienden me han comunicado que no me encuentro en condiciones de presentar un concierto esta noche”, señaló a través de un comunicado.