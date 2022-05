$!Hospitalizan de emergencia a Violeta Isfel por deshidratación severa

Durante la segunda semana de mayo, Violeta Isfel alarmó a todos sus seguidores como a sus compañeros de reality en Las Estrellas Bailan en Hoy debido a que informó que tuvo que ser hospitalizada de emergencia debido a que comenzó a sentirse mal desde algunos días atrás.

Fue a través de sus cuentas de redes sociales donde la histrionisa mexicana contó a sus seguidores que desde que se incorporó a Las Estrellas Bailan en Hoy estaba padeciendo problemas estomacales muy fuertes; si embargo, no fue hasta la primera semana de mayo cuando en verdad se preocupó y decidió acudir al hospital para qué la avaluarán, difundió Infobae.

“Desde que empecé ‘Las estrellas bailan en Hoy’, el primer día, ahí me agarró una diarrea, así como rara y vómito, entonces me atendieron, me dieron un antibiótico y todo y los siguientes días estuve como bien, hidratándome y así. La semana pasada, a finales, me empecé a sentir mal, como que no recuperaba el hacer del baño normal, seguía como con diarrea, literal agua, y dije esto no está bien, me voy a deshidratar. Bajé de peso muchísimo, me empecé a asustar”, subrayó Isfel.

La intérprete que dio vida a Antonella Rincón en el melodrama juvenil de Televisa, Atrévete a soñar, añadió que llevaba semanas sintiéndose mal, pero no fue hasta la madrugada del pasado martes cuando se alarmó al notar restos de sangre y acudió a un nosocomio. Cuando llegó los médicos que la checaron se dieron cuenta de que estaba deshidratada y decidieron internarla por su seguridad.