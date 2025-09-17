Hospitalizan de emergencia al actor Juan Soler

Según el protagonista, el malestar tuvo lugar en Bogotá, donde el trabajo intenso, largas jornadas de grabación y falta de descanso le pasaron factura. “Se denomina burn out, es un agotamiento extremo, acompañado de un mal cuidado”, dijo en entrevista.

Diversos medios aseguraron que se trató de un riesgo de infarto cuando, en realidad, Soler lo desmintió categóricamente, atribuyendo lo ocurrido a un agotamiento extremo.

El actor argentino radicado en México, Juan Soler, sorprendió al público al abandonar el reality Top Chef VIP luego de ser hospitalizado de emergencia.

Relató que llegó al hospital tras un episodio de deshidratación severa, acompañado por una “pequeña discrepancia en las mediciones de la parte renal”, que fue atendida oportunamente.

Respecto al rumor del preinfarto, Juan Soler fue contundente: “Son inventos... nada que ver con infartos”, declaró. Dijo que el hospital lo tomó para medir signos vitales y descartar complicaciones mayores.

El síndrome de Bournout es reconocido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), caracterizado por agotamiento físico y mental debido al estrés laboral crónico que no fue gestionado adecuadamente. Incluye fatiga crónica, despersonalización o falta de motivación, y puede afectar la salud física si no se atiende.

