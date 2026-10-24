Hospitalizan de emergencia al actor Manuel ‘El Flaco’ Ibáñez

Algunos de sus trabajos más recordados son en las telenovelas Rubí, Amor real, Las tontas no van al cielo, Vencer el pasado y en la serie “Vecinos”, por lo que su reciente hospitalización generó mucha preocupación.

A sus 80 años de edad, Manuel “El Flaco” Ibáñez es considerado uno de los máximos referentes del entretenimiento en México gracias al trabajo que hizo en el Cine de Ficheras y como actor de Televisa.

El famoso actor y protagonista de la serie Vecinos , Manuel “El Flaco” Ibáñez, apareció en las principales tendencias de búsqueda en redes sociales después de que se reportara que está hospitalizado. El anuncio lo dieron en X Enrique Burak y Antonio de Valdés, conductores de Televisa.

La tarde del viernes 23 de octubre, Antonio de Valdés, conductor de TUDN de Televisa, compartió un mensaje en X para solicitar donadores para el primer actor, Manuel “El Flaco” Ibáñez, quien está hospitalizado en la Ciudad de México. Hasta el momento se desconoce qué enfermedad padece el protagonista de Vecinos, detalla elheraldodemexico.com

“Ojalá nos puedan ayudar. ‘El Flaco’ Manuel Ibáñez requiere donadores de sangre 0 negativo en el hospital ABC de Santa Fe, muchas gracias a todos”, escribió el experto en deportes.

Minutos más tarde, en la misma red social, Enrique Burak, también conductor de TUDN, informó que el actor de cine, teatro y televisión está delicado de salud, pero no especificó de qué se trata.

“Manuel “El Flaco” Ibáñez necesita de su ayuda. Se encuentra delicado en el hospital ABC de Santa Fe y requiere sangre tipo 0 negativo. Ojalá puedan ayudarlo”, escribió en redes sociales.

Hasta el momento se desconoce la causa de la reciente hospitalización del actor y comediante, Manuel “El Flaco” Ibáñez.

Manuel “El Flaco” Ibáñez es un famoso actor de cine, teatro y televisión que consiguió gran parte de su fama como estrella del Cine de Ficheras y como protagonista de la serie “Vecinos”, transmitida por Televisa.

Algunos de sus trabajos más recordados son en Rubí, Un gancho al corazón, Hasta que el dinero nos separe, Amor real, La taberna del pulque, “El violador infernal” y La pulquería ataca de nuevo.