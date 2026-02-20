Hospitalizan de emergencia al cantante de salsa Willie Colón

Desde el miércoles 18 de febrero de 2026, el nombre de Willie Colón se ha convertido en tendencia en redes sociales debido a versiones que señalan una supuesta hospitalización de emergencia en la ciudad de Nueva York.
La información comenzó a circular a partir de publicaciones no oficiales que alertaron a seguidores y colegas del músico sobre un posible cuadro de salud delicado.
De acuerdo con mensajes difundidos principalmente en la red social X, el legendario salsero habría sido ingresado a un hospital por aparentes problemas respiratorios.
Estas versiones no han sido confirmadas por su familia ni por representantes oficiales, por lo que hasta el momento se trata de información no verificada.
WILLIE COLON Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón, se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado alli con urgencia por un aparente problema respiratorio.No tengo mucha información sobre la situación pero le envío mis deseos de una pronta...— Rubén Blades (@rubenblades)
February 20, 2026
El músico y arreglista Bobby Valentín compartió una imagen de Willie Colón en sus redes sociales y pidió a sus seguidores unirse en una cadena de oración para que el llamado Malo del Bronx se recupere pronto y pueda regresar a los escenarios, señala elimparcial.com
Rubén Blades también expresó su respaldo a la familia del salsero. En su mensaje, Blades aclaró que no cuenta con información médica precisa, pero consideró importante enviar un mensaje de apoyo ante la preocupación generada entre los seguidores del género.
Algunos reportes señalan que Willie Colón fue trasladado al Lawrence Hospital, ubicado en Bronxville, una localidad cercana a Nueva York. Sin embargo, no existe un comunicado médico ni una declaración institucional que confirme su ingreso o su estado clínico.
La incertidumbre se incrementó debido a que el músico, conocido por mantener una presencia constante en redes sociales, no ha registrado actividad pública desde el pasado 15 de febrero. A pesar de ello, especialistas y colegas del medio han señalado que la ausencia digital no constituye una prueba concluyente de una emergencia médica.
Hasta el momento, la familia de Willie Colón no ha emitido ningún posicionamiento para confirmar o desmentir los rumores. Tampoco se ha publicado información oficial en sus cuentas verificadas o a través de comunicados de prensa, lo que mantiene el caso en el terreno de la especulación.
Ante este escenario, resulta importante aclarar que ninguna autoridad médica ni representante directo del artista ha respaldado los reportes que circulan en redes sociales. Por lo tanto, cualquier afirmación sobre su estado de salud debe tomarse con cautela.
La inquietud en torno a la salud de Willie Colón no surge de manera aislada. En abril de 2021, el músico enfrentó un accidente de tránsito que él mismo calificó como “potencialmente mortal”.
En aquel incidente sufrió una conmoción cerebral y fracturas en una vértebra cervical, lesiones que requirieron atención médica especializada y un proceso de recuperación prolongado.
Este antecedente ha provocado que los rumores actuales sean tomados con mayor seriedad por parte del público, aunque no existe evidencia de que ambos episodios estén relacionados.