Hospitalizan de nuevo a la actriz Brigitte Bardot, ícono del cine francés

Esta es la segunda hospitalización del otoño para la actriz, quien enfrenta desde hace años problemas respiratorios que se han ido agravando con la edad.

La noticia fue confirmada por medios regionales este martes 25 de noviembre de 2025, que señalaron que la actriz de 91 años lleva varios días ingresada, aunque sin precisar la causa exacta de su internación.

Brigitte Bardot, una de las figuras más influyentes del cine europeo y símbolo cultural del siglo XX, fue hospitalizada nuevamente en el Hospital Saint-Jean de Tolón, en Francia.

La actriz ya había sido internada en octubre de 2025, cuando fue sometida a una cirugía menor de la cual se recuperó en casa. En ese momento, Bardot rompió su silencio habitual para desmentir rumores sobre su presunta muerte, publicando un mensaje directo y contundente en su cuenta oficial de X, señala elimparcial.com

Su historial reciente de hospitalizaciones muestra un deterioro progresivo. Enero de 2023 ingresó de urgencia por insuficiencia respiratoria, en octubre de 2025, permaneció tres semanas hospitalizada por una “enfermedad grave” que requirió cirugía menor y a principios de noviembre. Lleva al menos 10 días internada; no se ha revelado el motivo.

Aunque no hay información oficial sobre las causas de su ingreso más reciente, se sabe que su estado general es frágil y su recuperación suele ser lenta.

Brigitte Bardot se retiró del cine en 1973, enfocándose desde entonces en el activismo en defensa de los animales. En 1986 fundó la Fundación Brigitte Bardot, desde la cual ha encabezado campañas internacionales contra la caza de focas, la tauromaquia y el consumo de carne de caballo.

Además de su legado artístico, Bardot ha estado envuelta en controversias por declaraciones sobre inmigración y religión, lo que le ha valido varias condenas judiciales por incitación al odio.