Hospitalizan de nuevo al papá de Shakira, William Maberek

Previo al concierto la cantante pidió unos minutos para recuperarse, por lo que su presentación comenzó casi dos horas más tarde de lo previsto, señala quien.com

De acuerdo con medios internacionales, el papá de Shakira sufrió una isquemia la mañana del sábado, justo cuando la artista se preparaba para su concierto en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro.

Sin embargo, en medio de este logro histórico, la cantante estaría atravesando un momento complicado debido a la hospitalización de su papá, William Mebarak .

El fin de semana, Shakira vivió uno de los momentos más importantes de su carrera al reunir a 2.5 millones de personas en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, durante un concierto gratuito como parte del evento Todo Mundo no Rio .

El conductor Lucho Borrego señaló que el estado de salud de William Mebarak habría generado preocupación. “Aparentemente está bastante malito”, comentó, y añadió que la cantante habría salido de Brasil de último momento para viajar a Barranquilla.

Sin embargo, el propio conductor aseguró después que el estado del señor era estable. “Me dicen que está estable. Hablé con una persona cercana a los hermanos de Shakira”, declaró en el programa ¡Siéntese Quien Pueda!.

La periodista Sulay Ucrós, corresponsal de Telemundo reportó desde las afueras de la Clínica Iberoamérica, donde se encontraría hospitalizado el papá de Shakira, que éste “habría presentado un cuadro delicado de salud”, pero se encontraría estable, según.

“Lo que nos dicen es que la cantante podría estar arribando en las próximas horas para ponerse al frente de esta situación. El señor William Mebarak, hace dos años, exactamente, estuvo hospitalizado en este centro asistencial por un cuadro de neumonía que lo tuvo justamente en una Unidad de Cuidados Intensivos, es decir, que él hace desde algunos años viene presentando quebrantos de salud”, informó para el programa Hoy Día.

Esta no es la primera vez que la salud de William Mebarak genera preocupación en la familia de Shakira. En junio de 2024, fue hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en Barranquilla tras padecer neumonía.

Días después, la cantante informó que su papá había evolucionado favorablemente y ya se encontraba en casa.

El 2022 tampoco fue un año fácil para la intérprete de Ojos Así. Mientras enfrentaba su separación de Gerard Piqué, también estuvo muy pendiente de la salud del escritor, quien contrajo Covid-19 en dos ocasiones. A esto se sumó una fuerte caída en Barcelona que requirió atención médica.

Además, el señor William ha atravesado por una cirugía cerebral debido a hidrocefalia, así como por otras complicaciones de salud que han sido atendidas por especialistas.