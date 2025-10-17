$!Hospitalizan de urgencia a la actriz Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, uno de los símbolos sexuales del cine en los años 1960, está hospitalizada en Tolón (sureste de Francia) desde hace tres semanas por una intervención quirúrgica a causa de “una enfermedad grave”, según el periódico Var Matin.
El periódico explica en su página web que la actriz francesa, de 91 años, está internada en el hospital Saint-Jean y debería salir en unos días aunque su estado sigue siendo preocupante.
Fuentes citadas por la emisora ICI Provence señalaron que Bardot, que vive en Saint Tropez, en la Costa Azul francesa, cerca de Tolón, se está recuperando poco a poco.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Brigitte Bardot (@brigittebardotpage)
Una publicación compartida por Brigitte Bardot (@brigittebardotpage)
En enero de 2023 tuvo que ser hospitalizada a causa de una insuficiencia respiratoria. En septiembre de este año, presentó un libro escrito a mano, Mon BBcédaire, que su editorial Fayard presenta como “una inmersión en la personalidad de una mujer que marcó su época por su independencia, su compromiso y su audacia”.
Brigitte Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en París, Francia, y desde muy joven mostró interés por la danza y el arte. Estudió ballet en el Conservatorio Nacional de Danza, pero su destino cambió cuando, a los 15 años, comenzó a trabajar como modelo.
Su belleza, actitud libre y carisma natural llamaron la atención de fotógrafos y cineastas, marcando el inicio de una de las carreras más influyentes del cine europeo.
Su gran salto a la fama llegó en 1956 con la película Y Dios creó a la mujer, dirigida por Roger Vadim, quien además fue su primer esposo. El filme escandalizó a la sociedad conservadora de la época y convirtió a Bardot en un símbolo sexual internacional, comparable solo con Marilyn Monroe.
Durante las décadas de 1950 y 1960, protagonizó más de 40 películas, entre ellas La Verdad (1960), El desprecio (1963) y Viva María! (1965), consolidando su estatus como una de las estrellas más importantes del cine francés.
Más allá de la pantalla, Bardot fue un referente de la liberación femenina, desafiando normas sociales y defendiendo su independencia personal y profesional. Su estilo natural, elegante y sin esfuerzo, influyó en la moda y la cultura pop de toda una generación.