Hospitalizan de urgencia a Ninel Conde por una ameba intestinal

Tras varios estudios, los especialistas detectaron que la intérprete fue víctima de un parásito llamado entamoeba y del virus rotavirus. Aunque ya se encuentra fuera de peligro, su recuperación ha sido descrita como complicada y dolorosa.

La artista, conocida por su participación en telenovelas y su carrera musical, presentó síntomas graves que la llevaron a buscar atención médica inmediata.

La reconocida actriz y cantante Ninel Conde fue hospitalizada de emergencia este 14 de abril de 2026 debido a un cuadro clínico que encendió las alarmas entre sus familiares, equipo de trabajo y seguidores.

De acuerdo con las declaraciones de la propia artista, retomadas por Milenio, el malestar comenzó de forma repentina. Durante 24 horas consecutivas, Ninel Conde sufrió problemas estomacales severos acompañados de fuertes escalofríos y una descompensación física que la asustó. Los dolores eran, en sus propias palabras, “terribles”.

Ante el temor de que su condición empeorara, decidió internarse voluntariamente para recibir atención especializada, detalla elimparcial.com

Una vez en el hospital, los médicos realizaron los estudios pertinentes y confirmaron dos infecciones simultáneas: un parásito conocido como entamoeba (responsable de la amebiasis) y el rotavirus, un microorganismo que afecta principalmente el sistema digestivo. Ambas enfermedades pueden causar diarrea intensa, fiebre, escalofríos, deshidratación y dolor abdominal.

En conjunto, representan un riesgo mayor, sobre todo si la persona tiene las defensas bajas. Ninel Conde vinculó directamente este colapso de salud con una baja significativa en sus defensas, provocada por una excesiva carga de trabajo.

En las últimas semanas, la actriz realizó una gira por múltiples ciudades, lo que implicó largas jornadas, poco descanso y una alimentación irregular. La propia cantante explicó que, debido al ritmo de trabajo, comía lo que estuviera disponible durante la noche, muchas veces en condiciones no controladas.

Aunque en un principio se manejó la teoría de que pudo haber contraído la ameba en Sudamérica (zona donde este parásito es más común, según médicos en Estados Unidos), Ninel aclaró que lo más probable es que la infección haya ocurrido por la combinación de desgaste físico y exposición a alimentos o agua contaminados durante su gira.

Afortunadamente, la actriz ya se encuentra fuera de peligro. Sin embargo, su proceso de recuperación no ha sido sencillo. Según informes cercanos, permanece bajo tratamiento médico riguroso y en reposo absoluto. La propia artista ha descrito la recuperación como complicada y dolorosa, por lo que se espera que se mantenga alejada de los escenarios y grabaciones durante al menos varias semanas.

El rotavirus es altamente contagioso y se transmite por contacto con superficies o alimentos contaminados. La amebiasis, por su parte, también se propaga a través del agua o alimentos en mal estado.

Ambas infecciones son prevenibles con medidas básicas de higiene: lavado frecuente de manos, consumo de agua potable y evitar comer en lugares sin regulación sanitaria, especialmente cuando el sistema inmunológico está debilitado por estrés o falta de sueño.