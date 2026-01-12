$!Hospitalizan y operan a Alejandro Fernández de emergencia

El cantante tapatío Alejandro Fernández compartió con sus fans en redes sociales que fue sometido a una operación de emergencia. El artista informó que fue intervenido quirúrgicamente por apendicitis y que el procedimiento se realizó con éxito.

A través de sus historias de Instagram, el hijo de Vicente Fernández escribió un breve mensaje para tranquilizar a sus fans escribiendo sobre su salud.

“Hola, mi gente. Les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis. Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos. ¡Los quiero mucho!”, publicó.

En otra publicación, el intérprete reiteró su agradecimiento y no ofreció más detalles sobre su estado de salud. Más tarde, compartió una imagen desde una cama de hospital, donde aparece con lentes y un mensaje en inglés que decía:

“No te preocupes por nada, porque todo va a salir bien, cantando: no te preocupes por nada”.

Esto es la letra de una parte de la canción “Three Little Birds” de Bob Marley & The Wailers que habla de optimismo, esperanza y tranquilidad, diciendo que no hay que preocuparse porque todo saldrá bien.

Tres días antes, Fernández hizo una publicación en Instagram en la que se le veía en carretera y al volante de un lujoso auto.

“¡De regreso a casa!”, escribió entonces, “¡Feliz inicio de año 2026!”.

A finales de noviembre pasado, ‘El Potrillo’ fue tema de conversación luego de que se viralizara un video de un concierto que dio en Querétaro.

En el material apareció haciendo gestos que a muchos hizo suponer que habría estado presuntamente ebrio.

Días después, su hijo Alex Fernández aseguró que su famoso padre padece de “reflujo” y que creía que dichos ademanes habrían respondido a esa situación.