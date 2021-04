House of The Dragon, la precuela de Game of Thrones, comienza su producción

Tras el éxito de la serie Game of Thrones (Juego de Tronos) llegará la precuela House of The Dragon (Casa del Dragón), una producción original de HBO que llegará a su plataforma en el 2022 pero que ya arrancó su producción.

Fue la misma producción de la serie quien anunció el inicio de la producción en su cuenta de Twitter, primero con una fotografía de todo el elenco realizando la lectura del guion de esta serie. Se observan a los actores en sus mesas de trabajo separados por una distancia considerable, como protocolo contra el contagio del coronavirus.

“El fuego reinará La @HBO serie original #HouseoftheDragon está oficialmente en producción. Próximamente a @HBOMax en 2022”, anunció la producción de House of The Dragon al pie de la foto.

Luego en esta misma red social de fueron presentado a los actores y sus respectivos personajes; la actriz Emma D'Arcy dars vida a la princesa Rhaenyra Targaryen; Paddy Considine como el rey Viserys Targaryen; Matt Smith interpretará al príncipe Daemon Targaryen; y Olivia Cooke a Alicent Hightower.

House of the Dragon se centrará en la historia de la Casa Targaryen y se remontará 300 años antes de los eventos de Game of Thrones, para contar una historia que tendrá a los ancestros de Daenery como protagonistas.

Esta historia fue creada por George R.R. Martin, el autor de los libros que inspiraron a Game of Thrones, junto a Ryan J. Condal (Colony). Trascendió que esta primera temporada de House of the Dragon tendrá 10 episodios y se espera que llegue durante el 2022.

Se espera que el rodaje se lleve a cabo en los estudios Leavesden, situados en la ciudad británica de Watford. Donde se se han rodado varias películas de la franquicia Harry Potter o, actualmente, la The Batman.