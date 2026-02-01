House of the Dragon termina con la temporada 4

El spin-off de Game of Thrones, House of the Dragon, finalizará con la cuarta temporada, según ha confirmado HBO.

En noviembre, HBO confirmó la segunda temporada de A Knight of the Seven Kingdoms y la cuarta temporada de House of the Dragon como parte de una actualización de la hoja de ruta al estilo Marvel para la serie de televisión Game of Thrones .

En dicho anuncio, HBO extendió la temporada de cada serie hasta 2028. Ambas se emitirán por HBO y estarán disponibles en streaming en HBO Max.

“Un Caballero de los Siete Reinos” fue renovada para una segunda temporada antes del estreno de la primera temporada a principios de este mes, y la segunda temporada se estrenará en 2027. La tercera temporada de “Casa del Dragón”, por su parte, se estrena en el verano de 2026, y la cuarta temporada está prevista para 2028.

Ahora, en una entrevista con Deadline , Casey Bloys, presidente y director ejecutivo de HBO y HBO Max Content, confirmó que la temporada 4 de House of the Dragon será su última temporada.

“Sí, esa es la idea”, dijo Bloys. “La idea siempre ha sido seguir la historia de los Targaryen. Si conoces los libros, sabes cómo terminan los Targaryen. Así que hay un final natural para esta historia particular de la Casa Targaryen”.

Si bien el autor de Juego de Tronos, George RR Martin, ha expresado su entusiasmo por Un Caballero de los Siete Reinos, ha criticado La Casa del Dragón. De hecho, Martin habló recientemente de su relación rota con el showrunner de La Casa del Dragón, Ryan Condal , que el autor describió con franqueza como “peor que inestable” y “pésima”.

Si bien el descontento de Martin con el desarrollo de la historia en curso de House of the Dragon no es nada nuevo, un artículo de perfil publicado por The Hollywood Reporter reveló nuevos detalles esclarecedores de Martin sobre la ruptura de su relación con Condal y hasta qué punto los ejecutivos de HBO tuvieron que manejar a la pareja detrás de escena de la producción del programa.

El descontento de Martin con Condal parece haber alcanzado su punto álgido durante una polémica llamada de Zoom donde el showrunner expuso su visión para la tercera temporada de House of the Dragon. Martin afirmó haber respondido al plan de Condal con numerosas objeciones y finalmente declaró: “Esta ya no es mi historia”.

En marzo del año pasado, Condal calificó las críticas de Martin a la segunda temporada de House of the Dragon como “decepcionantes”.

Deadline le preguntó a Bloys si HBO planeaba una temporada final “supergrande” de House of the Dragon, pero él respondió que aún no se había decidido el número de episodios.

“Ryan está trabajando, como en cualquier serie de este tipo; está terminando la postemporada 3 y trabajando con los guionistas en cómo será la 4”, declaró Bloys a Deadline. “Aún no sé qué tan bien ha quedado con el número de episodios”.

Con el final de House of the Dragon en 2028, la atención se centra en el futuro de HBO y Juego de Tronos. Por ello, se informa que una serie secuela de Juego de Tronos, protagonizada por Arya Stark, se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, aparentemente para reemplazar los planes previos de desarrollar un spin-off basado en Jon Snow.