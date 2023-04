“Quería que lo escucharas de mí, en caso de que alguien me vea en la calle o lo que sea”, mencionó el histrión y continuó, “Me acaban de hacer dos biopsias. Fui a ver a mi médico y vio pequeñas cosas, podría ser o no células basales, en su opinión”.

De acuerdo a vanguardia.com Jackman luego les dio a sus fans varios consejos sobre el cuidado de la piel, “Puedo aprovechar esta oportunidad para recordarles que se acerca el verano para aquellos de nosotros en el hemisferio norte, usen protector solar”.

Luego pidió que no expusieran al sol por estética. “Simplemente no vale la pena. No importa cuánto quieras un bronceado, confía en mí, confía en mí, confía en mí”. Finalmente, el actor comentó. “Todo esto es algo que sucedió hace 25 años y está saliendo ahora. Ponte un poco de protector solar. Todavía pasarás un tiempo increíble”.

Además, en su publicación escribió. “Sé que me han escuchado hablar sobre mis carcinomas de células basales antes. Voy a seguir hablando de ellos, si es necesario. Y si le recuerdan, incluso a una persona, que se ponga protector solar con un SPF alto, entonces estoy feliz”.

Esta no es la primera vez que Hugh Jackman advierte sobre los peligros del cáncer en la piel, en 2017 también se sinceró después de recibir tratamiento por carcinoma de células basales.

“Es cáncer de piel, pero la forma menos peligrosa. Es algo que tengo que dejar después de ser un australiano con padres ingleses, crecer en Australia, es algo así como la nueva normalidad para mí. Pero todo está bien. La gente ha sido tan encantadora”, señaló.

Por otro lado, se espera que Hugh Jackman vuelva a ponerse bajo la piel de Wolverine en la cinta de Deadpool 3 la cual protagoniza con su amigo Ryan Reynolds.