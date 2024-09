El actor Ian McKellen podría volver al universo de ‘El Señor de los Anillos’, en la precuela ‘La Caza de Gollum’, y su personaje de Gandalf.

En medio de la creciente emoción por estas nuevas cintas, se reveló la noticia de que el icónico actor que interpretó a Gandalf en la trilogía original podría regresar y dar vida al mago una vez más en ‘El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum’.

Según una entrevista reciente realizada por el medio The Big Issue, Ian McKellen confesó que ha recibido ofertas para trabajar en las películas precuela de ‘El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum’.

“El entusiasmo por El Señor de los Anillos no da señales de disminuir... No puedo decirte más que eso. Me acaban de decir que habrá más películas y que Gandalf estará involucrado y esperan que yo lo interprete”, dijo el actor.

Aunque Ian McKellen no ha confirmado oficialmente si aceptará el papel de Gandalf, su declaración ha generado una ola de rumores y entusiasmo entre los fanáticos. La popularidad de la saga de Tolkien sigue estando vigente, y la posibilidad de ver al actor de 85 años de edad regresar a su icónico rol de ‘El Mago Blanco’, añade más emoción, de acuerdo con excelsior.com.

Cabe destacar que, pese al misterio sobre el regreso de Ian McKellen como Gandalf en las películas precuela de Gollum, han aparecido algunas pistas misteriosas que sugieren la aceptación del papel.

Las películas precuela de ‘El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum’ están siendo protagonizadas y dirigidas por Andy Serkis, el actor que interpretó a Gollum en las películas originales, con ayuda de efectos por computadora y una innovadora tecnología de captura de movimiento.

De tal manera, la idea de ver a Ian McKellen en un magno regreso como Gandalf en estas precuela de Gollum, con Andy Serkis, se convertiría en un regalo lleno de nostalgia para los fanáticos de ‘El Señor de los Anillos’.

El actor británico Ian McKellen, Gandalf en ‘El Señor de Los Anillos’, temió morir tras caer del escenario en Londres reveló que temió morir cuando resbaló y cayó de un escenario londinense en plena representación en junio pasado.

McKellen, de 85 años, protagonizaba “Player Kings”, que combina “Enrique IV, partes primera y segunda” de William Shakespeare, en el distrito teatral del West End de la capital, cuando tropezó durante una escena de lucha.

El actor, conocido sobre todo por interpretar a Gandalf en las versiones cinematográficas de “El Señor de los Anillos” y “El Hobbit”, y también por ser Magneto en las películas de “X-Men”, fue trasladado al hospital. No volvió a interpretar el papel durante el resto de la gira.

“Estoy absolutamente recuperado físicamente”, dijo McKellen a BBC Radio. “Es emocionalmente que tengo algunos residuos con los que tengo que lidiar. Me dije a mí mismo mientras me deslizaba fuera del escenario (...) ‘este es el final’, estas fueron las palabras en mi mente”.