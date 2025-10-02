ICE amenaza con estar en el Super Bowl 2026 tras el anuncio de Bad Bunny

¡El Super Bowl 2026 ya está prendido y ni siquiera ha empezado! Apenas se anunció que Bad Bunny encabezará el famoso show de medio tiempo, la tensión política se disparó, y un ex miembro clave de la administración de Donald Trump ya lanzó una dura advertencia: agentes de ICE (Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos) estarán presentes en el evento.

La noticia se confirmó tras la aparición de Corey Lewandowski (ex jefe de campaña de Trump y ahora asesor del Departamento de Seguridad Nacional) en el podcast “The Benny Show” este miércoles 1 de octubre. Cuando le preguntaron si ICE estaría en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, el 8 de febrero de 2026, la respuesta fue directa y alarmante.



’Los encontraremos, los arrestaremos, los deportaremos’

Lewandowski no se anduvo con rodeos, asegurando que no habrá “santuarios” para indocumentados, ni siquiera en el evento deportivo más grande de Estados Unidos.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a quienes se encuentran en este país ilegalmente. Ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar. Los encontraremos, los arrestaremos, los meteremos en un centro de detención y los deportaremos”, sentenció el asesor.

La declaración subraya una postura migratoria dura que, según él, es “contraria a cómo solía ser” bajo administraciones anteriores.



¿Miedo a los conciertos? La raíz de la polémica

El anuncio de la presencia de ICE cobra especial relevancia porque el propio Benito Martínez Ocasio había evitado recientemente presentarse en Estados Unidos.

El “Conejo Malo” había anunciado apenas tres días antes que haría una sola fecha en el país durante su gira (Debí Tirar Más Fotos), citando específicamente su preocupación por su audiencia:

“Estuve pensando en estos días, y luego de hablarlo con mi equipo, creo que haré una sola fecha en Estados Unidos”, escribió el puertorriqueño en X (antes Twitter) el domingo 28 de septiembre.

Esta preocupación fue confirmada en una entrevista con I-D en septiembre, donde Benito explicó por qué no daría conciertos en “el país de la libertad”:

“Hubo muchas razones por las que no me presenté en Estados Unidos, y ninguna de ellas fue por odio... Pero estaba el tema de que, como, maldita sea, ICE podría estar afuera [de mi concierto]. Y es algo de lo que estuvimos hablando y que nos preocupaba mucho”.



¿Bad Bunny odia a Estados Unidos?

Las declaraciones de Lewandowski también escalaron a lo personal. El consultor conservador criticó la elección del artista para el show de 2026, organizada por Roc Nation:

“Es tan vergonzoso que hayan decidido elegir a alguien que parece odiar tanto a Estados Unidos para representarlos en el show de medio tiempo”, dijo.

Lewandowski incluso sugirió que la elección de Benito es excluyente: “Hay muchísimas bandas y artistas geniales que podrían tocar en ese concierto y unir a la gente, no separarla”.

No obstante, Bad Bunny es puertorriqueño, y Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos. El artista siempre ha sido claro en que su preocupación es por la seguridad de la comunidad latina que asiste a sus conciertos, no un sentimiento de odio hacia la nación.

El show del Super Bowl 2026, el primero en solitario de Benito en el Gran Juego (debutó en 2020 con JLo y Shakira), ya se perfila como un campo de batalla cultural y político.