$!Ignacio López Tarso comparte que ya está libre de Covid-19

“Estoy bien, aunque presentando algunos síntomas leves de Covid. Por lo tanto tuvo que ser pospuesto el homenaje que me tenían preparado en Michoacán. Me encuentro en casa, bajo los cuidados de mi familia y siguiendo el tratamiento médico”, expresó en redes sociales el pasado 6 de septiembre.

“De salud ya estoy muy bien, no tengo ningún problema. Me han hecho dos pruebas y han salido bien, ya no tengo nada”, expresó.

El padecimiento imposibilitó al actor de presentarse ante el público michoacano, pues el homenaje en cuestión y la presentación de la obra Leonardo y la máquina voladora, que se presentaría en el Teatro Matamoros el pasado 9 de septiembre, ha sido pospuesta, así lo dio a conocer el secretario de Turismo estatal, Roberto Monroy García.