Ignoran a Fátima Bosch durante entrevista en un evento de Miss Universo; se indignan en redes sociales

La situación ocurrió durante una dinámica organizada por la firma italiana-tailandesa Kathy Labz, patrocinadora oficial del evento, en la que varias candidatas fueron entrevistadas de manera colectiva, pero Bosch no recibió ninguna pregunta por parte de los presentadores.

Un nuevo incidente rodeó a la mexicana Fátima Bosch durante Miss Universo 2025 en Tailandia. Y es que, durante un evento previo al certamen internacional la modelo fue aparentemente ignorada por una marca tailandesa durante una entrevista grupal, lo que desató gran indignación en redes sociales.

En el video difundido en redes sociales, se observa a Fátima Bosch manteniendo una actitud sonriente y profesional a pesar de ser completamente ignorada. Mientras otras concursantes compartían sus experiencias y expectativas, la representante mexicana permaneció en silencio, sin ser abordada en ningún momento.

El hecho generó una ola de comentarios en plataformas digitales, donde usuarios calificaron la situación como un acto intencionado.

Entre las reacciones más destacadas se leyeron mensajes como:“Quieren que Fátima se sienta mal” o “Ignorar es violencia psicológica”. Cientos de internautas exigieron a la marca Kathy Labz una disculpa pública hacia la concursante mexicana.

La tensión entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International, comenzó semanas atrás durante una junta previa al certamen. Según se reportó, el empresario cuestionó a Bosch por no compartir contenido del evento en sus redes sociales.

A partir de ese momento, la relación entre la organización tailandesa y la representante mexicana se volvió tensa. Aunque Miss Universo Internacional condenó los hechos y envió una delegación para supervisar el desarrollo de las actividades, el ambiente alrededor de Bosch se ha mantenido complejo, de acuerdo con elimparcial.com.

Tras el incidente, diversas personalidades del ámbito de los certámenes de belleza manifestaron su respaldo a Fátima Bosch. Entre ellas destacó Andrea Meza, Miss Universo 2020, quien elogió la fortaleza y profesionalismo de la mexicana ante la situación.

También se pronunciaron en su favor Miss Universo México y el empresario Raúl Rocha, propietario de la franquicia internacional, quien declaró que “ninguna mujer merece ser humillada”.