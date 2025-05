Impartirá Guillermo del Toro clase magistral en el Festival de Cannes

La charla se llevará a cabo el 18 de mayo y será moderada por el periodista francés Stéphane Lerouge. El tema central será la relación entre música e imagen en el cine, una combinación clave en el arte cinematográfico actual, señala milenio.com

Del Toro y Desplat ya han trabajado juntos en proyectos como La forma del agua (ganadora del Oscar en 2017) y Pinocho, estrenada en 2022. Además, Desplat compuso la música de Frankenstein, la próxima película de Del Toro que se espera para el otoño de 2025.

Este año, Desplat también está presente en la competencia oficial de Cannes: es el autor de la música de dos películas que buscan la Palma de Oro The Phoenician Scheme, de Wes Anderson, y Les Aigles de la République, de Tarik Saleh.

El mexicano, como lo dijimos aquí arriba, es uno de los rostros favoritos del público. Las películas y raras cosas que suele salir de su imaginación lo ha llevado a ser considerado como uno de los mejores cineastas del mundo y sus múltiples premios Oscar lo avalan.

Hasta la fecha, Guillermo del Toro ha ganado tres premios Oscar: Mejor Director por The Shape of Water (2018), Mejor Película The Shape of Water (2018), Mejor Película de Animación Pinocho de Guillermo del Toro (2023).