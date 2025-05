Impide Anna Wintour la entrada del rapero Kanye West a la Met Gala

La MET Gala volvió a ser el evento más exclusivo del mundo de la moda, pero este año un nombre brilló por su ausencia de forma notoria, se trata del rapero Kanye West.

Aunque en el pasado fue una figura recurrente en la famosa alfombra del Museo Metropolitano de Arte, en esta edición 2025 no solo no fue invitado, sino que fue activamente bloqueado. Según fuentes cercanas a la organización, Anna Wintour, directora de Vogue y máxima autoridad del evento, dio la orden directa de impedir su entrada a toda costa.

La respuesta corta es no. Y no fue por falta de ganas, sino por un veto explícito. De acuerdo con Radar Online, Wintour no dejó espacio a dudas: no quería a Kanye cerca del evento.

Para lograrlo, se estableció un operativo de seguridad con policías fuera de servicio, personal de vigilancia privada y hasta guardaespaldas en distintos puntos del museo.