Impone el violinista Brian King una demanda contra Will Smith

Según los documentos legales, Joseph fue inicialmente contratado por Smith en noviembre de 2024 para presentarse en un espectáculo en San Diego y posteriormente invitado a unirse a la gira de 2025 y colaborar en el próximo álbum del artista.

El violinista, reconocido por su participación en America’s Got Talent , presentó una demanda contra Will Smith y Smith Treyball Studios Management, Inc., su compañía de gestión, alegando que durante su participación en la gira Based On a True Story: 2025 , fue objeto de acoso sexual, “comportamiento depredador” e intento de “grooming” (preparación para explotación sexual), además de ser despedido de manera injustificada tras reportar lo ocurrido.

Will Smith está en el centro de una controversia legal tras ser demandado por el violinista Brian King Joseph, quien afirma haber sido víctima de acoso sexual, despedido injustamente y objeto de represalias, según una demanda presentada a finales de diciembre ante la Corte Superior de California.

A medida que aumentaba su interacción profesional, Joseph asegura que Smith hizo comentarios acerca de una conexión “especial” entre ellos, lo que fue interpretado como un acercamiento no profesional, señala quien.com

El punto clave de la demanda se centra en un incidente ocurrido durante una parada de la gira en Las Vegas, donde Joseph descubrió que alguien había entrado “ilegalmente” en la habitación y había dejado pertenencias que incluían toallitas, un frasco de medicamentos para el VIH con el nombre de otra persona y una nota que decía “Brian, volveré no más tarde (sic) a las 5:30, solo nosotros (corazón dibujado), Stone F”, lo que Joseph interpretó como una advertencia de que “un individuo desconocido pronto regresaría a su habitación para participar en actos sexuales” con él.

Tras informar del suceso tanto a la seguridad del hotel como al equipo de Smith, Joseph asegura que fue humillado por la dirección de la gira y despedido pocos días después, siendo reemplazado por otro violinista.

La demanda alega que esta secuencia de eventos le ha provocado a Joseph estrés postraumático, pérdidas económicas, daño a su reputación y dificultades emocionales, por lo que solicita que un jurado determine una indemnización adecuada por daños y perjuicios.

Por su parte, la defensa de Will Smith, a través de su abogado Allen B. Grodsky, ha negado categóricamente todas las acusaciones, calificándolas de “falsas, infundadas e imprudentes”.

El representante legal aseguró que utilizarán todos los recursos legales disponibles para “garantizar que se esclarezca la verdad” y proteger la reputación del actor.