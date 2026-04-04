Imponen a Gerardo Ortiz una multa de 1.5 mdd en Estados Unidos

La justicia estadounidense también desestimó los argumentos de la defensa de Ortiz, que solicitó una reducción del pago a 200 mil dólares alegando dificultades económicas y problemas migratorios.

La jueza federal Maame Ewusi Frimpong impuso la millonaria multa en una audiencia reciente celebrada en Los Ángeles, otorgando a Ortiz un plazo máximo de 14 días para cubrir el monto. La cifra es equivalente a más de 26 millones de pesos mexicanos.

La justicia de Estados Unidos impuso una multa de 1.5 millones de dólares al cantante de música regional mexicana Gerardo Ortiz, luego de que en noviembre de 2025 se declarara culpable de realizar actividades financieras con una empresa vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además de la multa, a Gerardo Ortiz se le ordenó cumplir tres años bajo libertad supervisada, permanecer bajo vigilancia de un oficial asignado y abstenerse de consumir cualquier tipo de sustancias ilegales.

La magistrada consideró los antecedentes del artista, así como el papel que desempeñó en el proceso judicial contra su ex mánager José Ángel del Villar, contra quien testificó. El tribunal no prohibió a Ortiz abandonar el país, pero sí estableció que deberá cumplir con estrictas condiciones de supervisión.

Al finalizar la audiencia en la que se fijó la multa, Ortiz se dirigió a la prensa y comentó. “No era lo que esperaba, pero hay que seguir adelante, ¿no? Con los proyectos, con la música, que es lo más importante. Yo tengo a mi familia, los fans que siempre están apoyándome y nada, estoy bien, estoy tranquilo”, dijo el cantante.

Sobre las versiones que circularon en torno al consumo de sustancias ilícitas, el cantante declaró. “Eso es algo que fue momentáneo nomás. Yo nunca he sido dependiente de ninguna droga. Podríamos ir ahora a hacerme una prueba. Ni de droga ni de alcohol”, comentó.

La defensa legal de Ortiz confirmó a Telemundo que la jueza accedió a flexibilizar los plazos de pago, pero mantuvo el monto total. El acuerdo de culpabilidad y la colaboración con autoridades estadounidenses resultaron determinantes para que el cantante evitara una condena de prisión.

El caso contra Gerardo Ortiz comenzó a raíz de una serie de conciertos realizados en 2018, organizados por la empresa mexicana Gallística Diamante, propiedad de Jesús Pérez Alvear, quien fue identificado por autoridades estadounidenses como operador financiero del CJNG.

Las investigaciones apuntaron que Ortiz aceptó participar en estos eventos por indicación de su entonces mánager, José Ángel del Villar, fundador del sello discográfico Del Records.

Gerardo Ortiz, nacido en Pasadena, California y criado en Culiacán, Sinaloa, reiteró en diversas ocasiones que muchos de los rumores que se hicieron entorno a su caso son falsos.