Impulsa Alfonso Herrera, campaña de recaudación de fondos en apoyo a Venezuela

Alfonso Herrera aprovechó su papel como embajador de Buena Voluntad de ACNUR para impulsar una campaña de recaudación de fondos destinada a apoyar a las personas afectadas por los sismos que golpearon Venezuela el 24 de junio. A través de un video publicado en Instagram, mostró a sus seguidores que realizar donaciones a dicha agencia de Naciones Unidas puede reforzar la entrega de refugios temporales, suministros básicos y asistencia de emergencia a las familias damnificadas. ”Los devastadores terremotos que han golpeado Venezuela han dejado a su paso una destrucción inimaginable”, señala Poncho Herrera al inicio del mensaje que compartió en sus redes sociales.

La publicación del protagonista de La Casa de los Espíritus también recuerda que miles de personas perdieron sus hogares y que el apoyo económico permitirá atender a quienes más lo necesitan, señala quien.com Poncho mantiene una colaboración con ACNUR desde 2016 y fue nombrado embajador de Buena Voluntad en 2020. Desde entonces participa en campañas de sensibilización sobre desplazamiento forzado y en acciones para promover donaciones ante distintas crisis humanitarias. Quienes deseen colaborar con la atención de la emergencia pueden hacerlo mediante organizaciones que ya operan en las zonas afectadas. Además de la campaña promovida por Alfonso Herrera para ACNUR, organismos como la Cruz Roja, Save the Children y Médicos Sin Fronteras mantienen abiertos canales de donación para apoyar las labores de rescate, atención médica, alimentación y refugio temporal de las personas damnificadas. Mientras Alfonso Herrera impulsa una campaña de donativos, varias celebridades venezolanas concentran sus esfuerzos en facilitar información útil para las personas afectadas y sus familias. Lele Pons comenzó a compartir solicitudes de ayuda, reportes para localizar personas y mensajes enviados por usuarios que buscaban comunicarse con familiares. Su cuenta de Instagram se convirtió en un espacio para difundir información durante las primeras horas de la emergencia.