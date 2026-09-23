Impulsa Christian Bale, proyecto de 12 casas para evitar que hermanos sean separados

Christian Bale participó el 7 de febrero de 2024 en el inicio de las obras de un proyecto formado por 12 casas en Palmdale, California, concebido para recibir a niños dentro del sistema de adopciones sin obligar a grupos de hermanos a vivir separados.
La iniciativa fue presentada con un costo estimado de 22 millones de dólares y con capacidad prevista para alrededor de 70 menores.
Según información de Together California y de Associated Press, el proyecto fue planteado alrededor de 12 hogares familiares en los que podrían vivir hasta seis hermanos por vivienda, acompañados por un padre o madre adoptiva dedicado de tiempo completo.
El objetivo era sustituir la lógica de un centro residencial tradicional por casas integradas dentro de una misma comunidad, señala elimparcial.com
La construcción no surgió de una iniciativa reciente. Bale llevaba alrededor de 16 años trabajando en la idea cuando participó en la ceremonia de inicio de obras en Palmdale.
La idea comenzó a tomar forma alrededor de 2008, cuando el actor investigó la situación de los menores bajo cuidado del condado de Los Ángeles y conoció la frecuencia con la que hermanos y hermanas terminaban separados.
Con el tiempo sumó al proyecto a Tim McCormick y Eric Esrailian, quienes participaron en la creación de la organización que terminaría convirtiéndose en Together California.
El proyecto también necesitó el apoyo del condado de Los Ángeles y de la ciudad de Palmdale para encontrar un terreno y avanzar con la construcción. La supervisora Kathryn Barger respaldó la iniciativa, mientras que Palmdale aceptó albergar la primera comunidad.
El punto central del proyecto no consiste únicamente en ofrecer alojamiento. Together California fue creada para mantener juntos a hermanos y hermanas que ingresan al sistema de adopciones y que, bajo otras circunstancias, podrían terminar en hogares distintos.
La organización señala que existe una probabilidad cercana a tres de cada cuatro de que hermanos en acogida sean separados, mientras que su modelo asigna a cada casa un padre o madre de acogida profesional de tiempo completo que recibe capacitación y apoyo dentro de la propia comunidad.
La intención es que los menores no solo compartan vivienda con sus hermanos, sino que encuentren un entorno estable con adultos responsables, personal especializado y otras familias que atraviesan experiencias semejantes. El modelo también contempla apoyo para las familias biológicas cuando exista la posibilidad de reunificación.
Una de las características de la iniciativa es que las casas fueron planteadas como viviendas familiares dentro de una comunidad compartida, en lugar de dormitorios concentrados en una sola institución.
Associated Press informó en febrero de 2024 que el proyecto estaría compuesto por las 12 viviendas y un centro comunitario. La ubicación elegida se encuentra en Palmdale, dentro del condado de Los Ángeles, aproximadamente 60 millas al norte de la ciudad de Los Ángeles.