Impulsa Christian Bale, proyecto de 12 casas para evitar que hermanos sean separados

Christian Bale participó el 7 de febrero de 2024 en el inicio de las obras de un proyecto formado por 12 casas en Palmdale, California, concebido para recibir a niños dentro del sistema de adopciones sin obligar a grupos de hermanos a vivir separados. La iniciativa fue presentada con un costo estimado de 22 millones de dólares y con capacidad prevista para alrededor de 70 menores. Según información de Together California y de Associated Press, el proyecto fue planteado alrededor de 12 hogares familiares en los que podrían vivir hasta seis hermanos por vivienda, acompañados por un padre o madre adoptiva dedicado de tiempo completo. El objetivo era sustituir la lógica de un centro residencial tradicional por casas integradas dentro de una misma comunidad, señala elimparcial.com

La construcción no surgió de una iniciativa reciente. Bale llevaba alrededor de 16 años trabajando en la idea cuando participó en la ceremonia de inicio de obras en Palmdale. La idea comenzó a tomar forma alrededor de 2008, cuando el actor investigó la situación de los menores bajo cuidado del condado de Los Ángeles y conoció la frecuencia con la que hermanos y hermanas terminaban separados. Con el tiempo sumó al proyecto a Tim McCormick y Eric Esrailian, quienes participaron en la creación de la organización que terminaría convirtiéndose en Together California.

El proyecto beneficiará a 70 niños. ( )