INAH aclara polémica por visita de Bad Bunny al Museo de Antropología

El Instituto Nacional de Antropología e Historia tuvo que salir a dar la cara luego de que en redes sociales se armara la polémica por la visita del cantante puertorriqueño Bad Bunny, al Museo Nacional de Antropología.
De acuerdo con el comunicado oficial, durante todo el recorrido el artista estuvo acompañado por personal de custodia del recinto. El detalle que encendió las redes fue una imagen en la que se ve al intérprete colocando la mano sobre una estela.
El INAH aclaró que en ese momento el personal del museo le reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico retiró la mano de inmediato.
La institución recordó que, como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido, pues se trata de patrimonio cultural que debe.
La visita se realizó el miércoles 17 de diciembre. Durante todo el recorrido se contó con presencia de custodia del MNA. Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró.— INAH (@INAHmx)
December 27, 2025
La controversia comenzó cuando Bad Bunny compartió en sus historias de Instagram varias fotos y videos de su recorrido por el MNA, incluyendo el famoso Calendario Azteca y otras piezas icónicas. Entre esas publicaciones apareció la imagen de la estela, que no estaba protegida por vitrina.
Usuarios de redes sociales no tardaron en reaccionar, algunos señalaron que la pieza podría ser una réplica, mientras que otros criticaron lo que llamaron “trato preferencial” hacia el artista y evidenciaron la falta al permitirle tocar la pieza y sobre todo subir la hazaña a redes.
La discusión se dividió entre quienes defendieron al cantante, argumentando que retiró la mano tras la advertencia, y quienes cuestionaron la vigilancia del museo. Pero para muchos, el episodio protagonizado por Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, refleja cierto favoritismo a la fama internacional y las reglas que aplican al visitante promedio.