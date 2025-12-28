INAH aclara polémica por visita de Bad Bunny al Museo de Antropología

El Instituto Nacional de Antropología e Historia tuvo que salir a dar la cara luego de que en redes sociales se armara la polémica por la visita del cantante puertorriqueño Bad Bunny, al Museo Nacional de Antropología.

De acuerdo con el comunicado oficial, durante todo el recorrido el artista estuvo acompañado por personal de custodia del recinto. El detalle que encendió las redes fue una imagen en la que se ve al intérprete colocando la mano sobre una estela.

El INAH aclaró que en ese momento el personal del museo le reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico retiró la mano de inmediato.

La institución recordó que, como es de conocimiento público, el contacto físico con bienes arqueológicos está prohibido, pues se trata de patrimonio cultural que debe.